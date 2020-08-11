Цуренко победила первую ракетку России на турнире в Чехии

Леся Цуренко начала с победы турнир в Праге. Фото: wtatennis.com

Украинская теннисистка Леся Цуренко победила первую ракетку России Екатерину Александрову - 6:2, 6:4.

Цуренко уже в первом круге турнира в Праге выпало играть против лучшей теннисистки России и 27-й ракетки мира.

В первом сете украинка осуществила три брейка подряд, позволив сопернице сделать только один обратный брейк, и легко довела сет до победы - 6:2.

Во второй партии обе теннисистки ошибались на собственных подачах, но в решающий момент Цуренко смогла вырвать победу.

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В следующем раунде Леся Цуренко сыграет против победителя пары Ани Богдан - Сторм Сандерс.