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Чуда не произошло. Украина покидает чемпионат Европы по гандболу после трех поражений

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Чуда не произошло. Украина покидает чемпионат Европы по гандболу после трех поражений
Мужская сборная Украины по гандболу. Фото: ФГУ

Мужская сборная Украины потерпела третье поражение и покидает чемпионат Европы по гандболу, который принимает Венгрия и Словакия.

В третьем туре "сине-желтые" уступили действующим вице-чемпионам континентального первенства команде Хорватии - 25:38.

К сожалению, конкурировать с лучшими командами Европы украинцам пока не под силу.

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Можно сетовать на жребий за то, что выбрал нам в соперники олимпийских чемпионов французов, сербов, а также вышеупомянутых хорватов. Однако и сама игра оставляет желать лучшего.

Несмотря на заявления игроков и тренеров, что команда может проявить себя на Евро-2022, сборная проиграла три встречи из трех и досрочно покинула турнир.

После поражений от Сербии (23:31) и Франции (23:36) наши гандболисты выходили на поединок с Хорватией с мыслями, что нужна не просто победа, а победа с большим счетом.

На старте матча украинцы оказывали достойное сопротивление и даже вели в счете 5:3 и 6:5. После этого на площадке фактически была одна команда. Еще до перерыва хорваты оформили солидное преимущество – 18:13.

Во второй половине соперник только увеличивал отрыв. А на последних минутах украинцы вообще расклеились, пропустив четыре мяча подряд.

В турнирной таблице Украина заняла последнее место, не набрав ни одного очка и пропустив больше 100 голов. Вместе с "сине-желтыми" вылетели и сербы. Далее прошли Франция и Хорватия.

Самым результативным в составе нашей сборной стал Дмитрий Горига с 17-ю точными бросками.

А поклонникам украинского гандбола остается надеяться, что омоложенная сборная получила бесценный опыт, который поможет команде в квалификации на чемпионат мира 2023 года.

Для мужской сборной Украины это седьмое выступление на чемпионатах Европы за время независимости.

Нашей команде ни разу не удавалось попасть даже в десятку лучших команд в итоговой классификации.

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Дата
17
января

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