"Что-то пошло не то, хотя я не пил": Алиев за одну ночь проиграл фантастическую сумму в казино

Александр Алиев запустил свой ютуб-канал, где рассказывает о своей жизни. Фото: Инстаграм Александра Алиева

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев признался, что проигрывал в казино значительные деньги.

После удачного сезона и получения всех премий Алиев проиграл в казино 100 тысяч долларов.

"За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Мы как раз то выиграли, были чемпионами. Я заработал хорошие деньги, у меня были премии. На то время откладывал. Зашел в казино и что-то пошло не то, хотя я не пил. Затем вышел и помню, что за ночь проиграл соточку. Зашел в семь часов вечера, а вышел в 12:00 дня. Расстроился, конечно. Потом не спал четверо суток ", - рассказал Алиев на ютуб-канале "Кент".

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Александр Алиев выступал за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив", "Анжи". В 2017 году завершил профессиональную карьеру.