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среда, 08 января 2020 21:00

Что зимой должны сделать руководители "Шахтера" и "Динамо"

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Что зимой должны сделать руководители &quot;Шахтера&quot; и &quot;Динамо&quot;
"Шахтер" задуматься над заменой Жуниор Мораес. Фото: из открытых источников

22 февраля стартует весенняя УПЛ. Клубы имеют почти 2 месяца на подготовку к решающей части сезона. Важным за это время является не только улучшение командных действий, но и трансферная работа. В первую очередь, это касается украинских грандов - "Шахтера" и "Динамо".

Донеччани довольно активно работали на трансферном рынке в предыдущие два окна. Смена поколений для донецкой команды назрела. Лидеры команды: Тайсон, Марлос, Жуниор Мораес, Тарас Степаненко, Андрей Пятов уже имеют 30 лет. Нужно больше доверять молодым игрокам Тете, Манор Соломону, Додо.


Жуниор Мораес в апреле исполнится 33 года

Но отдельные позиции для команды Луиша Каштру остаются уязвимыми. Альтернативы Жуниор Мораес, которому 4 апреля исполнится 33, в линии атаки просто нет. За его спиной только 18-летний Даниил сикан, не имеющий никакого опыта. Подписание "Шахтером" еще одного нападающего на перспективу - выглядело бы логичным шагом. Он смог бы пройти процесс адаптации и понимание построения игры, пока окончательно не постарел Жуниор Мораес.

Если уйдет из команды Тайсон , то нужно будет искать атакующего полузащитника. Креативных игроков середины поля в "Шахтере" -вистачае, но они все фланговые. Хотя какой-то альтернативой здесь может быть Виктор Коваленко, который уже давно играет ближе к воротам.

Для "Динамо" трансферный период намного важнее - п / ж. Киевский клуб нуждается не только усиление, но прощание с футболистами, которые не входят в планы Алексея Михайличенко. Понятно, что футболисты, которые не играли вообще, либо играли очень мало в первой части сезона должны пойти. Речь о Карлосе Самбрано, Иосипе Пиварича, Мохаммеда Кадири, Александра Андриевского. Должны покинуть "Динамо" футболисты, которые уже ничего не могут дать команде и мешают ее развитию. Здесь в первую очередь следует говорить о Тамаша Кадара, Дениса Гармаша , форвардов Франа Соля и Жерсона Родригеса, которые не смогли себя проявить в " Динамо ".

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Прежде всего, Михайличенко надо люди в середину поля. Полузащита команды не может сдерживать соперника в оборонительных действиях и крайне слабо действует в креативе. Молодых игроков в системе клуба, которые потенциально могли бы закрыть позиции в полузащите, нет. Поэтому ничего не остается, как выход на трансферный рынок.

Михайличенко надо люди в середину поля

В случае ухода из команды Соля и Родригеша актуальным для "Динамо становится позиция форварда. Артем Беседин провалил допинг-тест и может получить долгосрочную дисквалификации. Алексей Михайличенко тогда сможет рассчитывать только на 21-летнего Назария Русина, или новичка команды Ибрагима Каргбо .

Після 18 турів УПЛ "Шахтар" випереджає "Динамо" на 14 очок.

Автор: Сергей Тищенко
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