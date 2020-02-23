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воскресенье, 23 февраля 2020 21:00

Что показал чемпионат мира-2020 по биатлону

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В итальянской Антхольц-Антерсельве закончился чемпионат мира по биатлону. Обобщаем увиденное в течение соревнований.

Сборная Украины до сих пор тянет на старом багаже. Из новых спортсменов в этом году появился только 23-летний Антон Дудченко. Парень понравился. По крайней мере в первый свой сезон он не волновался и в большинстве случаев стрелял точно. Со скоростью пока серьезные проблемы. Зато начал серьезно сдавать бывший лидер сборной Сергей Семенов. Тренеры это понимают и активно ищут замену, но пока - безрезультатно.

На морально-волевых завоевала медаль в эстафете женская сборная. Здесь вообще полный застой и намеки к ухудшению ситуации. 34-летние сестры Семеренко скорее эксплуатируют свою фамилию чем борются на дистанции. Им пора заканчивать. Сезон для женской сборной вытянула 33-летняя Елена Пидгрушная. Своим рывком в эстафете она завоевала бронзу чемпионата мира для женской эстафетной команды. 29-летняя Юлия Джима потихоньку начала сдавать позиции, но к Олимпиаде-2022 ее должно хватить. Первую половину сезона проваливала Анастасия Меркушина, но исправилась на чемпионате мира. В национальную команду уже настойчиво рвется младшая сестра Анастасии - 15-летняя Александра, которая уже на взрослом чемпионате Украины выиграла два золота.

  Александра Меркушина в 14 лет выиграла взрослый чемпионат Украины
Александра Меркушина в 14 лет выиграла взрослый чемпионат Украины

Но вряд ли на нее можно рассчитывать к Олимпиаде-2022.

Марте выиграла спринт, массовый старт, микст, супермикст и эстафету

Потихоньку закатывается звезда короля биатлона 31-летнего француза Мартана Фуркада. Он еще выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира и командную в эстафете, но по скорости уже не может конкурировать не только с 26-летним Йоханнесом Бе, но и с партнерами по сборной Франции - 24-летним Эмильеном Жакленом и 27-летним Кантаном Фийоном Майе. Закончились знаменитые рывки Фуркада, когда он неожиданными ускорениями изматывал соперников перед огневым рубежом. Сейчас все надежды француза - на точную стрельбу. Хотя быстрой в Фуркада она никогда не была. Последний королевский сезон Мартан выдал в 2018 году. Больше таким мы его не увидим.

Лидером мирового биатлона уже в ближайшее время может стать Эмильен Жаклен. В гонке преследования на чемпионате мира он выиграл финишный забег у самого короля биатлона - Иоханнеса Бе.

В масс-старте то же сделал со старшим из братьев - Тарье. Пока Эмильену хватает фанатичной преданности биатлону и работы до самоуничтожения, которой всегда отличался Мартан Фуркад.

Кажется, пять золотых медалей в течение одного чемпионата не имели в свои лучшие годы Мартан Фуркад и Уле-Эйнар Берндален

Невероятный чемпионат выдала 29-летняя норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд. Кажется, пять золотых медалей в течение одного чемпионата не имели в свои лучшие годы Мартан Фуркад и Уле-Эйнар Берндален.

  Марте Олсбю выиграла семь медалей
Марте Олсбю выиграла семь медалей

А еще она взяла две бронзовые награды.
Марте выиграла спринт, массовый старт, микст, супермикст и эстафету. Имела бронзу в гонке преследования и индивидуальной гонке.

В начале сезона казалось, что после ухода из биатлона немки Дальмаер и беларуски Домрачевой новым лидером станет еще одна норвежка 29-летняя Тирил Екхофф. По крайней мере Тирил не было равных на предыдущих этапах Кубка мира. Но лучшую форму на главных соревнованиях набрала именно Ройзеланд. То, как она сыграла 14 секунд ходом на последнем отрезке гонки с массового старта в самой Вирер, надо было видеть. Причем Вирер сама стала двукратной чемпионкой, "подобрав" то, что ей оставила Ройзеланд - индивидуалку и гонку преследования.

В общем у мужчин еще несколько лет будет царствовать Иоханнес Бе. У женщин все сложнее. В следующем году очевидной лидера не будет.

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В нынешнем биатлонном сезоне состоятся еще три этапа Кубка мира. Финишируют 22 марта.

Автор: Юрий СТРИГУН
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