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понедельник, 15 июля 2019 20:12

Что нужно знать об украинской теннисистке победительнице юниорского Уимблдона Снигур

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Что нужно знать об украинской теннисистке победительнице юниорского Уимблдона Снигур
Дарья Снегири стала победителем юношеского Уимблдона

17-летняя Дарья Снигур изначально не была фаворитом юниорского Уимблдона, но её уверенные победы по ходу турнира заставили экспертов обратить пристальное внимание на очередное юное дарование с Украины.

На пути к финалу Даша выиграла пять поединков и только один из них, с американкой Робин Монтгомери, затянулся на три сета. Было это ещё в 1/8 финала, после чего Снигур сначала уверенно победила россиянку Полину Кудерметову (младшую сестру четвёртой ракетки России Вероники Кудерметовой), а затем разгромила лидера посева американку Эмму Наварро.

К финалу с Алексой Ноэль из США Снигур уже подошла в роли фаворита. Во-первых, уж очень мощно Даша смотрелась в течение всей недели. Во-вторых, буквально несколько дней назад она уже играла с Ноэль на траве — в финале турнира в Рохэмптоне украинка отдала сопернице всего три гейма. Решающий матч Уимблдона прошёл по совершенно другому сценарию, но с тем же исходом. Дарья уступала 1:4 в первой партии и 0:3 во второй, но оба раза увереннее провела концовку сета и добилась главного успеха в карьере.

На пресс-конференции Снигур объявила о завершении юниорской карьеры, а также отметила, что ей не нравится игра Свитолиной. Смелое заявление для 17-летней юниорки, но она действительно показывает совсем другой теннис по сравнению со звёздной соотечественницей. Даша, несмотря на не самую сильную подачу, старается играть агрессивно и держать игру под контролем. Она здорово варьирует глубину и темп ударов и часто ставит соперниц в тупик собственной непредсказуемостью.

Снигур не нравится игра Свитолиной

"Немногие юниоры показывали такое мастерство изменения глубины, темпа и смены направления мяча, особенно с бэкхенда. Снигур с гордостью подчеркивала, что агрессия пронизывает каждую часть ее игры", – с такой похвалой в адрес украинки выступили в Международной федерации тенниса (ITF).

"Она суперобманчива. Она любит свой бэкхенд (удар слева – прим.) и может ударить с него из любого места на корте. Она даже бежала в правый квадрат, чтобы ударить с бэкхенда! Она просто совсем другой тип. Это не нормальная игра, против которой трудно играть", – а так описала ее соперница Ноэль. В финале юниорского Рухэмптона перед "Уимблдоном" Снигур также играла с этой американкой, и тогда Дарья отдала сопернице всего три гейма – 6:1, 6:2.

Подача – главный недостаток Снигур на этом этапе карьеры. Пока украинка слабовато подает для взрослого тенниса, а "Уимблдон" стал последним турниром Дарьи в юниорах. Уже не осталось времени, чтобы учиться со своей возрастной категорией – придется работать на турнирах ITF и WTA.

Подача – главный недостаток Снигур

Новоиспечённая чемпионка Уимблдона начала играть в теннис в семь лет. Занимается она в Международной теннисной академии Киева, а тренирует её известная советская теннисистка Лариса Савченко. Бывшая первая ракетка мира в паре и двукратная четвертьфиналистка турниров "Большого шлема" в одиночном разряде. Именно Савченко 10 лет назад помогла Светлане Кузнецовой победить на "Ролан Гаррос". Также она работала с Анастасией Мыскиной, Линой Красноруцкой, Еленой Бовиной и Татьяной Пановой.

Этот сезон можно назвать для Снигур переходным. Она активно выступает на взрослых соревнованиях под эгидой ITF и уже завоевала несколько титулов. По юниорам украинка в основном играет на турнирах "Большого шлема". На Открытом чемпионате Австралии Дарья дошла до полуфинала, а на "Ролан Гаррос" проиграла на круг раньше. Победа на Уимблдоне стала ярким завершением юниорского периода. Теперь Снигур сосредоточится на взрослых турнирах и имеет все шансы улучшить текущую 423-ю позицию в рейтинге WТА. Тем более ей уже обеспечено участие во взрослом Уимблдоне-2020.


Победа на юниорском турнире "Большого шлема" — отличный показатель, что ты на верном пути. Однако успехи по юниорам вовсе не гарантируют звёздную профессиональную карьеру. Для многих чемпионов юниорских турниров эти титулы так и остаются самым заметным пунктом биографии. Из 76 теннисисток, выигравших юниорские "шлемы" в XXI веке, повторить успех уже среди профессионалов удалось только шестерым: Марион Бартоли, Виктории Азаренко, Каролине Возняцки, Симоне Халеп, Эшли Барти и Елене Остапенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина поднялась в рейтинге WTA после выхода в полуфинал Уимблдона

Снигур стала второй украинкой в истории, победившей на юниорском Уимблдоне. 15 лет назад на траве Всеанглийского лаун-теннисного клуба среди девушек не было равных Катерине Бондаренко.

https://www.championat.com
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