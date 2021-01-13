Что нужно знать об одном из лучших игроков чемпионата Италии

Йосип Иличич уже 10 лет играет в Италии. Фото: Gettyimages.com

Команда Руслана Малиновского "Аталанта" смогла стать в ведущей в Серии А. "Бергамаски" в прошлом сезоне дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов, в текущем сезоне опять смогли выйти в плей-офф турнира. В Серии А "Аталанта" вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов и может попытаться побороться за скудетто.

Знаток итальянского футбола комментатор Денис Босянок специально для Gazeta.ua рассказал о главном игроке команды словенце 32-летнего Йосипе Иличиче.

"В итальянском футболе Йосип Иличич идеолог, который входит в пятерку лучших игроков на своей позиции в Серии А. Он себя показал уже в первом сезоне в "Палермо", когда приехал 10 лет назад в Италию. Иличич - это интеллектуал ради которого смотришь футбол, на которых люди ходят матче. Он таким был всегда. Даже когда выступал за "Палермо", или "Фиорентину".

Словенец хотел играть в команде, которая приобретает титулы. Пока у него ни одной награды нет. Он не один с такой судьбой.. Иличич - народный футболист, поэтому выигрывает сердца народа, болельщиков. В этом магия словенца. Конечно, важно выиграть, но не менее важно быть неповторимым футболистом, как есть Иличич. Я верю, что Иосип сможет выиграть футбольные титулы.

Словенец хотел играть в команде, которая приобретает титулы. Пока у него ни одной награды нет

Успехи "Аталанты" - на прямую заслуга словенца. Это один из двух главных игроков атаки команды Джан Пьеро Гасперини. Второй уже в прошедшем времени. Потому что Алехандро Гомес не останется в Бергамо. Теперь Иличич остался один. Команда после ухода аргентинца не упала. "Аталанта" сейчас просто роскошная. Забили 12 мячей и 2 только пропустили в последних 3 турах: "Рома" - 4:1, "Сассуоло" - 5:1, "Бенавенто" - 4:1. Это команды, которые имеют высокие позиции в чемпионате. Так разбить соперника не каждое сможет. Против "Бенавенто" Иосип провел свой самый крутой матч. С "Ромой" он вышел со скамейки когда команда проигрывала после первого тайма, после чего "Аталанта" забила 4 мяча. Словенец отдал пас, сам забил.

Для Иличича важно, что тренер и клуб ждали его возвращения после всех личных проблем. Это показатель здоровой атмосферы в команде. Перед глазами лидера "Аталанты" есть примеры, когда можно и в 40 лет быть лидером команды. Поэтому 32 года - это еще не много.

Для Иличича важно, что тренер и клуб ждали его возвращения после всех личных проблем

Италия - это его чемпионат. Он 10 лет играет в Серии А. В Словении он сыграл только 2 сезона. Его все устраивает. Сможет ли он сыграть в других чемпионатах? Бесспорно. Нашел бы себя в и в больших командах. Хотя это зависит от тренера. Один из лучших игроков АПЛ Кристина Эриксен не смог себя проявить в "Интере" Конте.

Сборная Словении не может похвастаться участие в крупных континентальных турнирах. Хотя состав команды сильный. Наверное, здесь вопрос к тренеру. Не хватает тренерской работы, чтобы использовать потенциал игроков. Нельзя сказать, что Словения играет плохо. Им не хватает постоянно чего-то. Это становится решающим".

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Йосип Иличич выступал в Словении за "Бонифику", "Интерблок", "Марибор". С 2010 года выступает в Италии. Сначала защищал цвета "Палермо", затем играл за "Фиорентину", а с 2017 года в "Аталанте". Провел 67 матчей за сборную Словении.