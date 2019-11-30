Что нужно знать о соперниках сборной Украины на Евро-2020

Сборная Украины в Бухаресте получила соперников на Евро-2020.

Еще до начала жеребьевки было известно, что первым соперником команды Шевченко станет сборная Нидерландов. Нужно было определить еще две команды.

С 3 корзины украинцы получили в соперники сборную Австрии. Эта команда квалифицировалась на Евро заняв второе место в группе G уступив 6 очками сборной Польши.

Австрия играет в силовой футбол, где-то за своей манерой игры напоминает соперников сборной Украины в Лиге нации Словакию и Чехию. Большое внимание при атакующих действиях играют стандартные положения и фланговая игра.

Австрия напоминает соперников по Лиге Нации за стилем игры

Тренирует команды 53-летний немец Франко Фода. В свое время он выступал за "Вердер", "Кайзерслаутерн", Байер "," Базель ". Провел за сборную Германии два матча. Тренерскую карьеру себе сделал работая в австрийском" Штурмом "с 2006 по 2017 год с перерывом на сезон в" Кайзерслаутерн ".

Автор: рейтер Франко Фода

Фода играет по схеме 4-2-3-1. Где два опорника больше думают об обороне и выраженная группа атаки с 4 футболистов.

Наиболее известным игроком сборной Австрии для Украинской является Александр Драгович, который 3 сезона играл за киевское "Динамо". Сейчас выступает за немецкий "Байер". Главная звезда команды - левый защитник Давид Алаба из "Баварии", стоит также отметить бывшего партнера Андрея Ярмоленко по Вест Хему "Марко Арнаутовича, полузащитников" Лейпцига "Томаса Гойгингера и Конрада Лаймера, игрока Валентино Лазаро и футболиста" Айнтрахта "Мартина Хинтереггера Згалом костяк сборной Австрии составленный из игроков, которые висапають в немецкой Бундеслиге.

Большинство игроков сборной Австрии играет в Бундеслиге

С австрийцами сборная Украины играла два товарищеских матча в 2011 и 2012 году. В гостях уступили 3: 2., А дома смогли взять реванш - 2: 1.

Четвертым соперником команды Шевченко станет победитель плей-офф Лиги нации. Беларусь и Грузия сыграют в одном полуфинале, Северная Македония с Косово в другом. Или сборная Румынии, если выиграет свой плей-офф.. Четвертый соперник определится уже в 2020 году.

Автор: рейтр Давид Алаба

Другие группы имеют следующий состав:

Группа А: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа В: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, победитель пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Группа D: Англия, Хорватия, победитель пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: победитель пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), Португалия, Франция, Германия

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Начнет сборная Украины Евро-2020 с Нидерландами, затем сыграет с победителем стыковых матчей, а в третьем туре померяется силами с Австрией. Первый матч команда Шевченко сыграет с Амстердаме, а две следующие игры в Бухаресте.