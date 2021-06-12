Что нужно знать о соперниках сборной Украины на Евро

Франк Де Бур возглавляет сборную Нидерландов с лета 2020 года. Фото: Reuters

13 июня сборная Украины стартует на Евро-2020/21 матчем против Нидерландов.

Кроме голландцев в группе с командой Андрея Шевченко также будут играть сборные Австрии и Северной Македонии.

Футбольный обозреватель Ua-Fotbaall Леон Вургафта специально для Gazeta.ua оценил соперников сборной Украины на Евро.

"Теперь ясно, что для сборной Нидерландов перенос Евро с 2020-го на 2021-й год стало плохой новостью. Рональд Куман, единственный тренер, при которому она за последние семь лет прогрессировала, пошел в "Барселону". А уровень доверия к нынешнему тренера Франка Де Бура крайне низок. Начало его каденции было худшим в истории сборной, его постоянно критикуют за отсутствие идей, он удален от игроков, плохо контактирует с ними. В последних матчах он наигрывает тактическую схему 3-5-2. от которой, как заявляет даже его брат Рональд, Йохан Кройф переворачивается в гробу.

Для сборной Нидерландов перенос Евро с 2020-го на 2021-й год стало плохой новостью

Франк даже плохо готов. В одном из последних интервью он наошибался в фактах и ​​еще солгал, уверяя, что лично разговаривал со всеми, кого исключил из заявки на Евро. За что ему пришлось извиняться. А его сборная в 2021 году переигрывала только карликов, плохо отыграв против Турции (2:4) и Шотландии (2:2).

Конечно, качество игроков высокое и должна позволить "оранжевым" выиграть группу. Даже без травмированного лидера обороны Вирджила ван Дейка в ее центре играют сильные игроки - Де Лихт из "Ювентуса", Де Врэй из "Интера". В центре поля Де Йонг из "Барселоны". В атаке - Депай, возможно, будущий игрок "Барселоны". Как всегда, много молодых талантов с голландской лиги. Только один полевой игрок в заявке старший 30-ти лет. СМИ сообщают, что от тренера игроки далеки, но между собой в замечательных отношениях. Однако голландцев можно поймать.

Австрийцам также этот год помешал. В последних шести матчах у них только одна победа над Фарерами. В частности, 0:4 дома от Дании, три последних матча без забитых мячей. Скептицизм вокруг главного тренера Франко Фоды вернулся. Его снова считают серым ограниченным специалистом. Первым вратарем на Евро будет Даниэль Бахманн, игрок без официальных матчей за сборную. А приезд из Китая 32-летнего Марко Арнаутовича был воспринят чуть ли не как пришествие Мессии. Игроки, тренер, пресса постоянно говорят о том, насколько он важен на поле и в раздевалке. Нездоровая зависимость.

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Впрочем, и Австрия способна выступить мощно. Все же у нее в заявке 19 игроков из Бундеслиги плюс новичок мадридского "Реала" Давид Алаба. Она сыграла очень прилично в товарищеском матче в Англии неделю назад, даже владела мячом больше, чем англичане. Австрия трезво оценивает собственные силы. Вспоминая о 2016-й год, когда подошли к Евро на волне эйфории и провалилась. Сейчас все иначе, и это ей в плюс.

В Северной Македонии как раз эйфория. Здесь по сей день празднуют свой первый в истории выход на большой турнир. А с марта еще и празднуют историческую гостевую победу над Германией. Один из молодых лидеров сборной, игрока "Наполи" Ельифа Елмас, даже занесло к прогнозу "мы выиграем все три матча в группе". Главный тренер Игорь Ангеловски пытается остудить эйфорию, призывает думать приземленно. Вряд ли это особенно помогает. Хотя такое настроение, такая уверенность в себе могут сыграть и на пользу.

Точно можно сказать, что сборная, как и вся страна, разобрана и разодрана между македонцами, албанцами, болгарами и турками еще четыре года назад, сейчас объединенная и сплоченная как никогда. И верит в себя. Ее безоговорочный лидер Горан Пандев (будет одним из самых возрастных игроков на Евро) считает, что при небольшой удачи она способна выйти из группы. В принципе, после победы в Германии она действительно способна. Организованность есть, есть опыт Пандева, есть талантливая молодеж с "Наполи", "Лидса", "Штутгарта".

Сборная Украины третий раз примет участие в Евро. Предыдущие раза играли на турнире в 2012 и 2016 годах. Матч против Нидерландов видбудться в 22:00. 17-го июня украицни сыграют с Северной Македонией, а за четыре дня с Австрией. Победителем Евро-2016 стала сборная Португалии, которая в Париже победила хозяев поля - 1: 0.