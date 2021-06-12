Что нужно знать о соперниках сборной Украины на Евро

 
Ексклюзивы
1/5
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Просмотров: 90
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1089
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 567
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1287
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 1044
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1881
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 558
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 729
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1476
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 468
Фото
Все фото
8
4
12
3
3
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Видео
Все видео
Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов
Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов
Обидчик Украины сыграл вничью первый матч Евро
Обидчик Украины сыграл вничью первый матч Евро
Бывший игрок "Динамо" готовил поле для сборной Украины в Бухаресте
Бывший игрок "Динамо" готовил поле для сборной Украины в Бухаресте
Как Ярмоленко обыграл Шевченко в тенисбол
Как Ярмоленко обыграл Шевченко в тенисбол
Левандовски разбил телефон работнику сборной Польши
Левандовски разбил телефон работнику сборной Польши
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 585
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 423
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 315
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2655
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 612
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 486
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 19:00

Что нужно знать о соперниках сборной Украины на Евро

  Комментировать
Что нужно знать о соперниках сборной Украины на Евро
Франк Де Бур возглавляет сборную Нидерландов с лета 2020 года. Фото: Reuters

13 июня сборная Украины стартует на Евро-2020/21 матчем против Нидерландов.

Кроме голландцев в группе с командой Андрея Шевченко также будут играть сборные Австрии и Северной Македонии.

Футбольный обозреватель Ua-Fotbaall Леон Вургафта специально для Gazeta.ua оценил соперников сборной Украины на Евро.

"Теперь ясно, что для сборной Нидерландов перенос Евро с 2020-го на 2021-й год стало плохой новостью. Рональд Куман, единственный тренер, при которому она за последние семь лет прогрессировала, пошел в "Барселону". А уровень доверия к нынешнему тренера Франка Де Бура крайне низок. Начало его каденции было худшим в истории сборной, его постоянно критикуют за отсутствие идей, он удален от игроков, плохо контактирует с ними. В последних матчах он наигрывает тактическую схему 3-5-2. от которой, как заявляет даже его брат Рональд, Йохан Кройф переворачивается в гробу.

Для сборной Нидерландов перенос Евро с 2020-го на 2021-й год стало плохой новостью

Франк даже плохо готов. В одном из последних интервью он наошибался в фактах и ​​еще солгал, уверяя, что лично разговаривал со всеми, кого исключил из заявки на Евро. За что ему пришлось извиняться. А его сборная в 2021 году переигрывала только карликов, плохо отыграв против Турции (2:4) и Шотландии (2:2).

Конечно, качество игроков высокое и должна позволить "оранжевым" выиграть группу. Даже без травмированного лидера обороны Вирджила ван Дейка в ее центре играют сильные игроки - Де Лихт из "Ювентуса", Де Врэй из "Интера". В центре поля Де Йонг из "Барселоны". В атаке - Депай, возможно, будущий игрок "Барселоны". Как всегда, много молодых талантов с голландской лиги. Только один полевой игрок в заявке старший 30-ти лет. СМИ сообщают, что от тренера игроки далеки, но между собой в замечательных отношениях. Однако голландцев можно поймать.

Австрийцам также этот год помешал. В последних шести матчах у них только одна победа над Фарерами. В частности, 0:4 дома от Дании, три последних матча без забитых мячей. Скептицизм вокруг главного тренера Франко Фоды вернулся. Его снова считают серым ограниченным специалистом. Первым вратарем на Евро будет Даниэль Бахманн, игрок без официальных матчей за сборную. А приезд из Китая 32-летнего Марко Арнаутовича был воспринят чуть ли не как пришествие Мессии. Игроки, тренер, пресса постоянно говорят о том, насколько он важен на поле и в раздевалке. Нездоровая зависимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нидерланды - Украина: если смотреть матч Евро-2020

Впрочем, и Австрия способна выступить мощно. Все же у нее в заявке 19 игроков из Бундеслиги плюс новичок мадридского "Реала" Давид Алаба. Она сыграла очень прилично в товарищеском матче в Англии неделю назад, даже владела мячом больше, чем англичане. Австрия трезво оценивает собственные силы. Вспоминая о 2016-й год, когда подошли к Евро на волне эйфории и провалилась. Сейчас все иначе, и это ей в плюс.

В Северной Македонии как раз эйфория. Здесь по сей день празднуют свой первый в истории выход на большой турнир. А с марта еще и празднуют историческую гостевую победу над Германией. Один из молодых лидеров сборной, игрока "Наполи" Ельифа Елмас, даже занесло к прогнозу "мы выиграем все три матча в группе". Главный тренер Игорь Ангеловски пытается остудить эйфорию, призывает думать приземленно. Вряд ли это особенно помогает. Хотя такое настроение, такая уверенность в себе могут сыграть и на пользу.

Точно можно сказать, что сборная, как и вся страна, разобрана и разодрана между македонцами, албанцами, болгарами и турками еще четыре года назад, сейчас объединенная и сплоченная как никогда. И верит в себя. Ее безоговорочный лидер Горан Пандев (будет одним из самых возрастных игроков на Евро) считает, что при небольшой удачи она способна выйти из группы. В принципе, после победы в Германии она действительно способна. Организованность есть, есть опыт Пандева, есть талантливая молодеж с "Наполи", "Лидса", "Штутгарта".

Сборная Украины третий раз примет участие в Евро. Предыдущие раза играли на турнире в 2012 и 2016 годах.

Матч против Нидерландов видбудться в 22:00. 17-го июня украицни сыграют с Северной Македонией, а за четыре дня с Австрией.

Победителем Евро-2016 стала сборная Португалии, которая в Париже победила хозяев поля - 1: 0.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что нужно знать о соперниках сборной Украины на Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Больной мафиози в тюрьме писал песни

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 7380
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 5427
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 5211
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 4032
Интимное фото и переписка с &quot;Холостяком&quot;: Лесю Никитюк &quot;взломали&quot; в Instagram
Интимное фото и переписка с "Холостяком": Лесю Никитюк "взломали" в Instagram
6
 Просмотров: 3168
Спорт
Трагедия случилась в третьем матче Евро
Трагедия случилась в третьем матче Евро
Звезда Нидерландов не сыграет с Украиной
Звезда Нидерландов не сыграет с Украиной Просмотров: 171
Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов
Как сборная Украины готовились к матчу против Нидерландов
 Просмотров: 108
Обидчик Украины сыграл вничью первый матч Евро
Обидчик Украины сыграл вничью первый матч Евро
 Просмотров: 306
Коктейль за каждый гол в ворота россиян, Россия-оккупант: как украинские бары анонсируют игры страны-агрессора
Коктейль за каждый гол в ворота россиян, Россия-оккупант: как украинские бары анонсируют игры страны-агрессора Просмотров: 738
Больше всего комментируют
7
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
1
Шевченко и его команда огорчают украинских болельщиков
1
"Использовать вопрос пленных в политике - это скотство" - Порошенко о "пленках Медведчука"
1
Еще одна страна ЕС признала украинские ковид-свидетельства
1
В Черновцах коммунальщики устроили кота на работу
Голосов: 75
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть