Что нужно знать о самом дорогом защитника в мире

"Манчестер Юнайтед" совершил трансфер защитника сборной Англии и "Лестера" Харри Магуайра. 26-летний центральный защитник подписал контракт на 6 лет с возможностью продления еще на один сезон.Магуайр стоил "красным дьяволам" 80 млн фунтов. Таким образом стал самым дорогим защитником в истории футбола. Игрок сборной Англии опередил Вирджила ван Дейка, который зимой 2018-го перебрался из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн фунтов.

"Сейчас рынок трансферный такой, что далеко не всегда стоит говорить о том, стоит денег тот или иной футболист - говорит знаток английского футбола Сергей Бабарика. - Год назад точно такие же были сомнения в том, стоит своих денег ван Дейк, но сейчас уже такие вопросы не возникают. Мы привыкли что большие суммы отдают за форвардов, атакующих полузащитников, но в современном футболе есть большой дефицит классных центральных защитников. Не стоит забывать, что цены на футболистов растут в принципе с каждым сезоном - особенно в очень даже платежеспособной АПЛ ".

В современном футболе есть дефицит центральных защитников



В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" пригласил на должность тренера Уле Гуннора Сульшера. Норвежский тренер перестраивает команду на свой лад. Кроме всего, он должен решить надежность обороны команды.

Автор: Официальный сайт "Манчестер Юнайтед" Главный тренер "МЮ" Улле Гуннор Сульшер( слева) и новичок команды Харри Маквайр

"Харри Магуайр - защитник классный, к тому же как и ван Дейк, наделенный качествами лидера. Он вполне способен стать для" МЮ "игроком типа Рио Фердинанда или Неманья Видича - не по стилю, но по продолжительности пребывания на пике формы и влияния на игру команды. Сэр Алекс Фергюсон всегда говорил, что для него главное - пара надежных центральных защитников. Думаю, это понимает и его ученик Уле Гуннар. Поэтому в "МЮ" вопросов о том, стоит ли таких денег Магуайр не возникает. Действительно классные центрбеки сейчас - дорогой товар. Особенно, если они имеют опыт игры в АПЛ "- продолжает Бабарика.

Магуайер способен стать новым Фердинада или Видичем для "МЮ"



Ван Дейк сразу стал лидером "Ливерпуля" и вывел команду на новый уровень. Проблемы в обороне перестали беспокоить Клоппа. "Ливерпуль" стал надежной командой и выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне.

"Сможет ли приход Магуайр качественно изменить игру" Манчестер Юнайтед "уже в этом сезоне? Здесь многое будет зависеть не только от него, но и от команды в целом. С таким парнем в центре обороны команда будет чувствовать себя увереннее. Увы, но сейчас у "МЮ" еще актуальна проблема Поля Погба - если он уйдет, нужно быстро найти ему замену, если не пойдет - сделать так, чтобы он играл с полной самоотдачей. Это фактор, который может повлиять на игру "МЮ" в новом сезоне сильнее прихода Магуайра. Потому что в центре поля у Сульшера кроме Матича и Погба - одна молодежь. Хотя бы то был менеджером "Манчестер Юнайтед" в будущем - трансфер Магуайра это усиление длительного действия, он будет хорош при любом менеджере ", - заключает Сергей Бабарыка.

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В первом матче нового сезона АПЛ "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Челси"