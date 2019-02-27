Что нужно знать о потенциальном новичке "Шахтера" Тете

Тете подтвердил бразильским СМИ свой переход в "Шахтер"T .Фото: GLOBO ESPORTE

Донецкий "Шахтер" договорился о подписании контракта с 19 летним фланговым полузащитником "Гремио" Тете. По сообщению бразильских СМИ сумма трансфера составит 10 миллионов евро. В случае дальнейших перепродаж "Гремио" получит 15-20 процентов от трансфера. "Горняки" получат не все права на Тете, так как часть прав принадлежит его агентам. Медиа сообщают, что зарплата бразильца в Украине будет составлять 120 000 евро в месяц. Огромная сумма, как для 19-летнего футболиста, который еще не играл на взрослом уровне.



Тете- левша, физическая уже достаточно сформирован, но никогда не играл за главную команду "Гремио", - говорит знаток бразильского футбола Роберто Моралес.- На молодежном уровне его талант был очевиден и за последние полтора сезона он стремительно прогрессировал. Выступал за сборную до 20 лет, в том числе на последней Копа Америка, где бразильцы провалились. Тете сыграл там 7 из 9 матчей, голов не забивал. "

Опыта во взрослом футболе Тете не имеет



Потенциальный новичок "Шахтера"- типичная бразилец. который любит атаковать, имеет хорошую технику, скорость. Таким игрокам очень нужен пространство на поле. При позиционных атаках- они не такие действенные. При том, что у футболиста есть ряд минусов. Прежде всего, речь об игре в обороне. Тете больше играет на чистых мячах, в борьбу вступать особо не хочет. При позиционных атаках соперника не всегда закрывает свою зону. . Для того чтобы быть успешным в европейском футболе - нужно много работать над этими факторами.



"Шахтер" сейчас оказался в такой ситуации, не может претендовать на лучших молодых игроков Бразилии, которые уже имеют опыт выступления во взрослом футболе. В финансовом плане -это очень дорого. Поэтому вынуждены приглашать совсем 18-19 летних, которые стоят не так дорого.



"О том, что Тете должны вскоре продать стало понятно еще в сентябре. Тогда его взяли в расположение главной сборной Бразилии. Это делается официально через соглашение федерации с одной агентской компанией. Тете только тренировался с "селесао". "Гремио" продает своего воспитанника для усиления состава. Новичков планируют на конец апреля или плей -офф Копа Либертадорес, который стартует в июле - продолжает Моралес. "

"Гремио" планировал продажу Тете



"Горняки" продолжают перестраивать команду. Лидерам Тайсону и Марлоус - уже за тридцать. Нужно думать о замене. "Горняки" продолжают делать ставку в атаке на бразильских игроков. Тете станет уже 5 бразильцем, который пришел к за последние полгода. Но стоит больше говорить о перспективе, чем реальное усиление команды уже сейчас. Тете, как и другим новичкам из Бразилии, стоит пройти процесс адаптации к взрослому футболу, реалии в новой стране, а уже потом можно надеяться на успешную игру в первой команде.

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19-летний бразилец Тете может стать 12 бразильцем в составе "Шахтера".