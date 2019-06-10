Что нужно знать о полуфинальном матче молодежного Кубка мира Украина - Италия

Сегодня молодежная сборная Украины сыграет в полуфинале молодежного Кубка Мира против ровесников из Италии.

Наверное, никто не знает лучше соперника итальянцев, как скаут "Кальяри" и по совместительству эксперт Gazeta.ua Алекс Великих. Все игроки Италии росли на глазах. Поэтому Алекс прекрасно знает, как сильные и слабые стороны соперника Украины, так и их построение игру.

Специально для Gazeta.ua Алекс Великих поделился впечатлениями на счет сегодняшней полуфинальной игры Украина - Италия

"Матч полуфинала молодежного Кубка Мира между Италией и Украиной - игра двух сильных и интересных по своему соперников. Я думаю, что этот матч может стать украшением всего турнира в Польше.

В прошлом году обе команды играли на Евро среди 19 летних в Финляндии. Украинцы тогда дошли до полуфинала, где уступили будущим победителям португальцам, а Италия проиграла той же Португалии только в финале. Тому конечно, что уровень обеих команд высокий. Не можно никак сказать, что выход обеих команд в полуфинал стал большим сюрпризом.

На Кубок мира в Польшу Италия не привезла всех лучших игроков. Остались дома главные звезды команды. В первую очередь Кин из "Ювентуса" (успел уже засветиться в даже в Лиге чемпионов), Тонелли ( "Брешиа"), Дзаниоло (уже успел получить приглашение в главной сборной Италии). Главная причина - будущий Евро среди 21 летних, который вскоре состоится в именно в Италии.

Автор: Reuters Мойзе Кин уже играет за первую команду "Ювентуса"

Но намерения итальянцев в Польше очень серьезные. Команда хочет повторить минимум турнир двухлетней давности, когда дошли до полуфинала, но выиграли только утешительный матч за бронзовые награды. Костяк команды составляют игроки, которые в прошлом году дошли до финала Евро в Финляндии. С командой работает тот же тренер 52 летний Пауло Николато.

Италия не привезла в Польшу всех лучших игроков

Мне очень будет интересно посмотреть на тренерское противостояние Николато - Петраков. Оба тренера имеют успешный опыт работы с юношескими сборными. Во многом Николато и Петраков между собой похожи - ни один из них не имел удачной личной карьеры, никто из них не работал с большими клубами в своей стране.

Вернемся к итальянцам. Сейчас в составе команды две главные звезды - вратарь Плиццари и форвард Пинамонти.

Плиццири принадлежит "Милану", играет за молодежную команду Ю -19. Его самое лучшее футбольное качество - хорошая реакция, умение отражать одиннадцатиметровые удары. Именно эти умения позволили привезти в Италию два года назад серебро на турнире среди 17 годовых. В клубе со временем рассчитывают, что именно Плиццари станет первым номером после возможного ухода Доннаруммы.

Пинамонти - главная ударная сила итальянцев. Сейчас здесь в Италии благодаря удачному выступлению в Польше этот игрок получил бешеную популярность в Италии. Сезон для него не закончится, потому что после молодежного Кубка мира он поедет на Евро среди 21 летних футболистов. .Пинамонти принадлежит "Интеру". В этом сезоне вместе с молодежной командой выиграл чемпионат Италии.





Автор: Reuters За форвардом Италии Пинамонти охотятся лучшие клубы Европы.



Этот форвард может на поле все: в случае чего прикрыть мяч корпусом, сыграть на опережение, обыграть соперника, сыграть на втором этаже, сыграть на фланге или из глубины. Уже сейчас за ним охотятся ведущие команды Европы.

Построение игры итальянцев довольно консервативная и предсказазуемое - 3-5-2 .В защите мощные три централи защитники - Габби, Дель Прато, Раньери.Два быстрых лотераля - Биланова и Трипарлелли. Тройка полузащитников расположенных по схеме перевернутого треугольника - Эспозито, Пеллегрини и Фраттези. В нападении - Пинамонти и почти 2 метровый Скамакка.

Италия всегда славилась своей защитой. Эта сборная не является исключением. Именно организация обороны является одной из самых сильных сторон команды Николато. Важный игрок команды в середине поля Эспозито. Именно этот игрок держит все нити управления команды. Я думаю, что Петракову стоит уделить внимание именно этому игроку, максимально закрыв его. Когда в Эспозито не идет игра - возникают проблемы у всей команды.

Ключевой игрок сборной Италии - Эспозито



У итальянцев очень активным выглядит левый фланг. Поэтому правом защитнику украинцев Конопле нужно быть очень внимательным. Здесь играет левый лотераль Трипарлелли при подключение полузащитника Пеллегрини и защитника Реньери. Правый фланг не так активен, там играет один Беленова. Поэтому Петракову стоит нивелировать активность левого фланга итальянцев и воспользоваться относительной пассивностью правого.

Автор: Официальный сайт "Шахтера" "Горняк" Конопля должна сыграть надежно на правом фланге защиты.



Возможно отсутствие Попова может стать проблематичным большой. Украине нужно будет нивелировать силовых нападающих соперника Скамакка и Пинамонти. Именно эти игроки в первую очередь нуждаются физической противодействии . Учитывая большое количество игроков в середине поля итальянцы будут играть через длинные передачи в расчете на своих высоких нападающих. При том, что нужно не забывать умение итальянцев "рисовать" нарушение правил.

Стоит не уступить в силовой борьбе форвардам соперника

К сожалению, пропустит игру из-за перебора желтых карт Цитаишвили. Думаю, что внимание к главному креативного игрока Булеце будет максимальным. Поэтому, я думаю, что на первый план выходит другой фланговый игрок Кащук. Именно его умение уйти от соперника на скорости, воспользоваться свободным пространством может стать решающим.



Наверное, что при такой игре была бы очень уместна скорость Супряги. Но Владислав сейчас явно не в форме. Сикан забивает в каждом своем матча. Поэтому должен играть он. У Данила прекрасное голевое чутье. Я думаю, что он попытается найти свой шанс. Эта сборная Украины славится тем, что умеет выжимать максимум из своей моментов.

Автор: Официальный сайт "Динамо". Супряга - самое большое разочарование Укариниы на Кубке мира.

Поэтому ожидаю очень тяжелой игры. Главное не дать итальянца почувствовать уверенность в своих силах. Стоит не дать сопернику почувствовать преимущество в середине поле, иначе последствия будут серьезные".

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Матч Украина - Италия состоится 11 июня в 18 30 по киевскому времени.