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пятница, 28 июня 2019 08:40

Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве

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"Динамо" подписало контракт с полузащитником сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев. Соглашение с 27 летним игроком рассчитано на 4 сезона. В новом клубе Караваев будет играть под 20 номером.

Караваев является воспитанником школы донецкого "Шахтера", но за первую команду так ни разу в официальных матчах не сыграл. Хотя потенциально считался одним из футболистов, который должен заменить Срну на правому фланге оборон. После молодежных командах "горняков" играл в аренде в "Севастополе" и "Зари". Также пол сезона играл турецкий "Фенербахче", но не смог закрепиться в составе турецкого гранда.

Свое имя в футболе Караваев сделал выступая за "Зарю". Летом 2014 легионеры начали покидать луганский клуб, поэтому Юрий Вернидуб искал возможность закрывать позиции за счет молодых украинских игроков. После исчезновения "Севастополя" сразу несколько молодых игроков (права на которые принадлежали именно "горняка") пришли на помощь луганчанам, которые тогда играли важные матчи квалификации Лиги Европы. С лучшей стороны себя проявить удалось среди всех Руслану Малиновскому и Александру Караваеву.

Имя в футболе Караваев сделал в "Заре".


Со временем, "Заря" смогла выкупить права на Караваева в "Шахтере". Особенность луганского клуба заключается в том, что они пытаются зарабатывать на трансферах футболистов. Удалось прошлым летом удачно продать Лунина в "Реал". Также за хорошие деньги были проданы Харатин, Бонавентуре, Иури.

Автор: Официальный сайт "Зари"
  Александр Караваев - бывший лидер "Зари"
Александр Караваев - бывший лидер "Зари"


По ходу прошлого сезона складывалось впечатление, что Караваев уже потерял мотивацию играть за "Зарю". За неполных 5 сезоне он отдал команде максимум, что мог. Далее нужны были новые вызовы. Клуб тоже был не против продать футболиста учитывая, что по контракту ему осталось играть только год и возраст игрока уже 27 лет. Сумма трансфера была достаточно весома. Клубы из Восточной Европы не были готовы платить такие деньги, а команды из топ -чемпионатов вряд ли заинтересовались Караваевым. На сколько известно из медиа "Динамо" заплатит за Караваева не только деньги, но и отдаст права на Богдана Михайличенко и продлит аренду Александра Тимчика еще на сезон.

В первую очередь сильные стороны Карававе -это скорость, работоспособность, чрезмерная мотивация и дисциплина. Он готов работать на правой бровке все 90 минут матча. Все эти черты очень подходят под видение футбола Александр Хацкевич.

Караваев готов работать на поле 90 минут матча

В "Шахтере" Александр Караваев начинал именно как правый защитник. Уже в "Заре" Юрий Вернидуб учитывая потерю бразильца Боли и наличие в обороне Никиты Каменюки сделал из Караваева полузащитника. Прошлый сезон Александр играл в клубе, как в полузащите, так и защите. Андрей Шевченко в сборной Украины использует Караваева исключительно, как правого защитника. На этой позиции последние полтора сезона он основной игрок в сборной Украины.

Автор: Официальный сайт " Фенербахче"
  Александр Караваев - новичок " Фенербахче
Александр Караваев - новичок " Фенербахче

Проблема в том, что проблем на правовом фланге в "Динамо" нет никаких. Напротив, не все игроки могут поместиться в первой команде. Так Тимчик уже два года играет в аренде за "Зарю", Кравченко только считанные разы сыграл за первую команду. Морозюк вообще проиграл конкуренцию и поехал играть в чемпионат Турции.

Основным правым защитником "Динамо" есть поляк Томаш Кендзера. Александр Хацкевич пригласил этого футболиста после того, как возглавил команду. За два года Томаш уже стал один из лидеров "Динамо". В полузащите играет дело играет лидер команды Виктор Цыганков. Можно, конечно, пробовать искать ему позицию другую на поле, но кроме того, в составе команды есть еще Где Пена и Цитаишвили, которые тоже играют на фланге. Конечно, приход Караваева очень серьезно ударит по игровому времени прежде 18 летний Цитаишвили. Шансов играть за первую команду у него будет не так много.

В "Динамо" Караваев будет игроком ротации

Скорее всего Караваев в Киеве будет иметь статус игрока ротации, который время от времени будет подстраховывать Кендзеру (если поляк не захочет сменить команду) и будет конкурировать за место первого запасного винегра с Де Пеной.

Автор: Официальный сайт "Динамо"
  Александр Караваев стал футболистом "Динамо"
Александр Караваев стал футболистом "Динамо"


Александр Караваев сможет точно помочь "Динамо" на уровне чемпионата, усилить конкуренцию сразу на двух позициях в команде, но вряд ли он сможет стать системообразующим игроком команды или ее лидеров. Кроме того, молодые игроки потеряют определенные свои возможности

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"Динамо" новый сезон начнет 26 июля матчем против "Шахтера" в Одессе за Суперкубок Украины.

Автор: Сергей Тищенко
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