Что нужно знать о главных талантах "Динамо"

Антон Боль играет на позиции центрального защитника. Фото: ФК "Динамо" Киев

9 февраля "Динамо" победило чемпиона Испании "Депортиво" в Юношеской лиге УЕФА. Команда Игоря Костюка вышла в 1/8 финала турнира.

Кто из игроков юношеского состава может претендовать на первую команду?

Руслан Нещерет. Уроженец Мукачево уже не первый год работает с первой командой. Нещерет имеет все необходимые черты для современного вратаря: рост, реакцию, хладнокровие. Со временем может заменить Георгия Бущана на позиции первого номера главной команды.

Антон Боль. Центральный защитник из Житомира по своим талантам не уступает Илье Забарному - лидеру защиты команды, имеет соответствующий рост для этой позиции, хорошо читает игру и начинает атаки. Уже активно работает на сборах первой команды. В случае продажи Забарного должен занять его место, или будет иметь шанс играть с Ильей в паре из-за постоянных травм Дениса Попова.

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Константин Вивчаренко. Уроженец Одесской области может стать заменой Виталию Миколенко. У Вивчаренко хорошие скоростные качества, неуступчивость и психологическая стойкость. Нужно улучшить эффективность подключения к атакам. Уже сейчас он может соперничать с Владиславом Дубинчаком за место левого защитника.

Александр Яцык. Опорный полузащитник, обладающий бойцовскими и лидерскими качествами. Ничего просто так не отдает в середине поля для соперника. Имеет хороший дальний удар. В перспективе есть все шансы стать заменой для Сергея Сидорчука в первой команде.

Назар Волошин. Уроженца Харькова называли "новым Ярмоленко" за аналогичную позицию, хорошие скоростные и технические качества. Волошин - это креатив на правом фланге. Он - быстрый, динамичный, нестандартный в своих решениях. Креативный потенциал игрока огромен. Не зря Луческу трижды брал на сборы с первой командой. В перспективе должен заменить Виктора Цыганкова, когда тот перейдет в европейский клуб.

Антон Царенко. Центральный полузащитник с ростом 162 см показывает прекрасное понимание футбола и технических качеств. Может отдать очень тонкий пас, обыграть соперника один на один. Имеет прекрасные задатки плеймейкера. В будущем станет заменой Виталию Буяльскому, которому уже 29 лет.

Назара Волошина называют "новым Ярмоленко"

Самба Диалло. Главная звезда в системе "Динамо". Еще год тому назад об этом футболисте из Сенегала никто не знал в футбольном мире, а сейчас охотятся скауты "Ман Сити" и "Баварии". Лучший бомбардир "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА. По манере игры похож на звезду "Ливерпуля" Садио Мане. Очень эластичный, прыткий с хорошим ударом, легко обыгрывает визави. Должен стать лидером "Динамо" в ближайшие годы и принесли "Динамо" десятки миллионов на трансфере. Есть перспектива стать ведущим игроком Европы.

Кирилл Попов. Фактурный форвард, хорошо себя чувствующий в силовой борьбе и штрафной соперника. Может цепляться за мяч в борьбе с защитниками, а может быть острием атаки и замыкать фланговые передачи в штрафной соперника. В перспективе должен усилить конкуренцию на позиции форварда в первой команде.

14 февраля "Динамо" узнает соперника в Юношеской лиге УЕФА. Команда Игоря Костюка может сыграть против ПСЖ, "Ливерпуля", "Спортинга", "Реала", МЮ, "Зальцбурга", "Ювентуса". Генка", "Митьюлланда", АЗ, "Боруссии", Дортмунд, "Жилины", "Атлетико" и "Севильи". Самым высоким достижением для "Динамо" была 1/8 Юношеской лиги УЕФА.