Что нужно знать о бое Ломаченко - Комми

В ночь на воскресенье, 12 декабря, на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США, состоится масштабный турнир по профессиональному боксу, в центральном событии которого Василий Ломаченко проведет свой 18-й бой на профи-ринге. Бывший чемпион мира в трех весовых категориях и объединенный чемпион мира в легком весе встретится с боксером из Ганы, экс-обладателем титула IBF в легком весе Ричардом Комми. На кону будет стоять титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO. Победитель, по всей вероятности, получит статус обязательного претендента на бой с абсолютным чемпионом мира в легкой весовой категории Джорджем Камбососом-младшим из Австралии. Бой Ломаченко – Комми будет транслировать медиасервис MEGOGO. Начало ориентировочно в 6:00. 12 декабря. Gazeta.ua разбирает предстоящее противостояние.

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Бой на легендарной арене Madison Square Garden будет вторым в профи-карьере как для Ломаченко, так и Комми. Украинский боксер обожает это место. Там он провел свой любимый бой среди профи – в мае 2018 года. Тогда он дебютировал в легком весе в бою против венесуэльца Хорхе Линареса и победил его техническим нокаутом в 10-м раунде после того, как сам оказался в нокдауне в 6-м раунде.

Ломаченко одержим идеей стать абсолютным чемпионом мира. Первая попытка осуществить это оказалась неудачной - в октябре прошлого года он неожиданно потерпел поражение от молодого американца Теофимо Лопеса в бою за все четыре основных титула. После этого украинец отправился в еще один поход за "абсолютом".

Уроженец Белгород-Днестровского, что в Одесской области, после поражения от Лопеса пошел по его стопам. Он во второй раз встретится с экс-соперником американца. Первого Ломаченко победил более убедительно. В июне этого года выиграл техническим нокаутом в 9 раунде у японца Масайоши Накатани. Лопес с ним испытывал определенные проблемы и победил по решению судей. А вот бой с Комми Лопес завершил молниеносно. Уже во втором раунде он отправил соперника в нокдаун и добил сразу после того, как сражение продолжилось. Лопес отобрал у Комми титул IBF, впервые став чемпионом мира. Тот бой тоже состоялся на Madison Square Garden – в декабре 2019-го.

Как и Ломаченко, Комми успел закрыть свое поражение от Лопеса. В феврале этого года он нокаутировал в 6-м раунде боксера из Доминиканской Республики Джексона Маринеса.

Ломаченко и Лопес уже возрастные боксеры как для легкой весовой категории. Им соответственно 33 и 34 года. Поражение в этом поединке может перечеркнуть перспективы снова возвратиться на вершину. А значит, нас ожидает бескомпромиссное противостояние за "место под солнцем" между двумя топовыми, очень мотивированными и опытными боксерами, не имеющими права на поражение.

Украинский боксер подходит к бою в статусе фаворита

Украинский боксер подходит к бою в статусе фаворита. Он владеет филигранной техникой, пожалуй, лучшей в мире работой ног, имеет очень быстрые руки. Ломаченко является одним из самых хитрых и ловких боксеров, а еще у него отработанное до автоматизма умение создавать углы для своих многочисленных атак. Украинец имеет высокий воркрейт – работоспособность и активность. От раунда к раунду он повышает темп своей работы, пытается запутать соперников частыми сменами направлений и "этажей" атак, после которых сразу отходит в сторону.

Комми будет полагаться на свое преимущество в габаритах, особенно в размахе рук. Он постарается действовать с дальней дистанции, сбивать атаки Ломаченко в их зародыше и пробовать воспользоваться шансом панчера. А у панчера, как известно, всегда есть шанс. 27 из 30 своих побед боксер из Ганы одержал досрочно - это о многом свидетельствует. Но против Ломаченко, "шанс панчера" будет, скорее всего, не слишком велик. Соперники все-таки разные по классу.

Очевидно, что Ломаченко осторожно начнет поединок, не будет форсировать событий, будет действовать дисциплинированно и выверенно. Он будет пытаться затащить соперника в "глубокие воды", когда тот будет не столь опасен как в начале боя, и "разобрать" его во второй половине встречи. Прогнозируем, что с 5-6 раундов преимущество Ломаченко станет тотальным и он завершит бой в одном из поздних раундов - нокаутировав соперника или из-за отказа Комми или его угла от продолжения поединка. Это при условии, что украинский боксер не травмируется во время боя.

В случае победы над Комми высока вероятность того, что Ломаченко уже в следующем поединке сможет претендовать на встречу с новоиспеченным "абсолютом" легкого веса Джорджем Камбососом-младшим. Две недели назад, 27 ноября, он сенсационно победил Теофимо Лопеса и отобрал у него все титулы. Австралиец не раз заявлял, что даст шанс Ломаченко, "или Дэвину Хейни (обладатель титула WBC в легком весе – Gazeta.ua). Да вообще любому, если в этом будет смысл". Проблема в том, что на бой с Камбососом уже выстроилась большая очередь из нынешних топов легкого веса. А значит, американского промоутера Боба Арума, который на днях отпраздновал свое 90-летие, ждет нелегкая работа, чтобы договориться со своим коллегой Лу Дибелла о проведении мегафайта Камбосос-младший - Ломаченко.

Василий Ломаченко выиграл 15 поединков среди профи, 11 нокаутов, имеет два поражения. Ричард Комми победил в 30 боях, 27 нокаутов, три поединка проиграл. Накануне прошла официальная процедура взвешивания боксеров. Ломаченко оказался немного тяжелее – 61 кг. Вес Комми – 60,9 кг. Лимит легкой весовой категории – 61,2 кг.