Что должен сделать Луческу для победы над АЗ

Команду Мирчи Луческу ждет тяжелый матч против АЗ. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 3 раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против нидерландского АЗ, Алкмаар. Противостояние будет состоять из одного матча. Он состоится в Киеве 15 сентября и начнется в 20:00, текстовая трансляция на Gazeta.ua

"Динамо" имеет огромные кадровые проблемы в центре защиты. Никита Бурда получил травму ахилла и выбыл, по меньшей мере, до конца года. Денис Попов подхватил ангину и оказался вне игры на 14 дней. Артем Шабанов в текущем сезоне ни разу не попал в заявку на официальные матчи – их были три. В матче против "Десны" травмировался правый защитник Александр Тымчик.

В такой ситуации тренерскому штабу "Динамо" не остается ничего другого как доверять игрокам молодежной команды - 18-летнему Илье Забарному, Александру Сироте, старшему на два года, и переквалифицировать в центр обороны фланговых защитников Томаша Кендзеру и Виталия Миколенко.

В любом сочетании защиту киевлян никак нельзя назвать надежной. "Олимпик" забил гол в первом туре. "Шахтер" также отличился в матче за суперкубок , а "Десна" имела минимум 2 момента у ворот Георгия Бущана. На уровне более классного соперника все проблемы в обороне могут вылезти боком.

На что можно надеяться? АЗ не имеет игровой практики. За 6 последних месяцев соперник "Динамо" имел только один официальный матч. Игра в 2 раунде квалификации Лиги чемпионов против чешской "Виктории", Плзень оставила двоякое впечатление. АЗ имел моменты, но пропустил и спасся только на 90+5 минуте, заработав сомнительный пенальти. Дожал оппонента только в овертайме.

Кроме того, перед матчем с "Динамо" пропустили определенное время два ведущих игрока команды, фланговые - Уссама Идрису и Келвин Стенгс. Микротравмы. Никаких сомнений в том, что они выйдут на газон "Олимпийского" нет. Но кондиции обоих точно будут не лучшими. Физически этих игроков вряд ли хватит на весь матч.

Покинул АЗ один из лидеров команды – полузащитник Томас Ауеян, который перебрался в "Удинезе", клуб итальянской серии "А". От его подключений левым флангом зависела острота атаки.

В такой ситуации для "Динамо" есть два возможных сценария построения игры против АЗ. Луческу может попробовать повторить игру против "Шахтера" в суперкубке. Тогда динамовцы играли вторым номером, забрав у соперника все возможное пространство и индивидуальное преимущество. Благодаря этому нивелировали проблемы в обороне. Игроки АЗ очень скоростные. Давать им пространство рискованно.

С другой стороны, можно воспользоваться отсутствием игрового тонуса гостей и наличием в их составе многих игроков, которые не имеют опыта матчей такого уровня, и "зеленого" тренера Арнольда Слота. Если "Динамо" надавит – АЗ может и не выдержать.

В середине поля сформировалось хорошее трио Сидорчук-Шапаренко-Буяльский, которые дополняют друг друга. С приходом Луческу на должность главного тренера "Динамо" стоит внимания прогресс Шапаренко. На флангах есть выбор из Де Пены, Родригеса и Цыганкова. Стоит только правильно распределить этих игроков на два тайма, кто должен сыграть со "старта", а кто усилить игру по ходу. В конечном итоге, должно "прорвать" Владислава Супрягу, который имеет моменты, но не может их реализовать.

Второй вариант выглядит эффективнее, потому что он надавит на болевые точки АЗ.





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Победитель матча "Динамо" - АЗ попадет в четвертый, последний, квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там встретится или с бельгийским "Гентом", или с австрийским "Рапидом".

Сергей Тищенко

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В любом сочетании защиту киевлян никак нельзя назвать надежной