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Что беспокоит Шевченко накануне матча против Франции

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Что беспокоит Шевченко накануне матча против Франции
Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УНИАН

24 марта сборная Украины стартует в отборе к Кубку мира-2022. Соперником команды Андрея Шевченко в 1-м туре будет действующий победитель турнира сборная Франции. Кроме того, национальная команда в мартовском "окне" для сборных сыграет в Киеве против Финляндии и Казахстана.

Поражение от Франции не станет для сборной Украины трагедией. Главной задачей для "сине-желтых" будет не опуститься ниже 2-го места и иметь шансы побороться за победу в течение турнира.

Кадровые потери и состояние базовой команды сборной "Шахтера" вряд ли позволяют Андрею Шевченко надеяться на положительный результат на "Стад де Франс". Скорее, стоит слепить в одно целое имеющихся игроков, чтобы не повторить судьбу товарищеского матча против Франции.

Проблем у Шевченко хватает. Нужно определиться с основным вратарем. Андрей Пятов потерял место в составе "Шахтера". Анатолий Трубин еще не играл за национальную команду, а игру динамовского вратаря Георгия Бущана трудно назвать надежной. Пятов - капитан команды и имеет опыт, который позволит ему сыграть уверенно против Франции, но нужно думать о Евро-2020/21. Вряд ли что-то для опытного вратаря изменится в клубе, а на турнире должен играть на 100% готовый вратарь. Здесь больше шансов у Бущана, который уже чувствовал на себе уровень сборной в матчах Лиги наций.

Самая большая проблема - опорный полузащитник. Без Тараса Степаненко оборона провисает

В центре обороны нужно выбрать оптимальный вариант защитников. Сергей Кривцов проигрывает конкуренцию за место в составе "Шахтер" бразильцу Витао. Опытный защитник выглядит уже не так уверенно. В противовес этому, в "Динамо" заиграла сразу 3 молодых защитники - Александр Сирота, Денис Попов и Илья Забарный. Наверное, что больше всего шансов в последних 2-х, учитывая, что нужно противодействовать силовому Оливье Жиру.

Самая большая проблема - опорный полузащитник. Пример "Шахтера" показывает, что без Тараса Степаненко оборона провисает. Альтернативы Сергею Сидорчуку на этой позиции нет. Капитан "Динамо" довольно неплохо себя показал в осенних матчах Лиги наций. Правда, тогда у него партнерами были не Руслан Малиновский и Александр Зинченко. Сыгранности между ними точно нет.

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От флангов полузащиты у Шевченко тоже будет болеть голова - Виктор Цыганков не поехал в сборную из-за травмы. Андрей Ярмоленко только восстановился от травмы колена. Вряд ли он готов играть полный матч. Евгений Коноплянка и Марлос - не те игроки, которые будут работать на оборону. А без этого рассчитывать на успех в матче против команд уровня Франции будет непросто. Наверное, что свой шанс получит Александр Зубков, который способен выполнять много черновой работы. Можно было бы попробовать оттянуть на фланг Романа Яремчука, который имеет опыт игры в полузащите. Но в атаке остается дебютант Артем Довбик и Жуниор Мораес, который сейчас явно не в форме.

Сборная Франции - команда, которую нужно сдерживать

Сборная Франции - команда, которую нужно сдерживать. Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Поль Погба, Жиру - требуют плотной опеки протяжении всего матча. В такой ситуации целесообразной могла стать игра в 3 центральных защитника. Своего время Луиш Каштру так смог отстоять нужную ничью в матче Лиги чемпионов против "Интера". Для "Манчестер Сити", "Аталанты", "Генка", "Шахтера" - игра в три центральных защитника не нова. Только вот вместе имеющиеся игроки в такую ​​игру не играли. Проблема в том, что нет времени что-то менять. Сборная собралась в понедельник, а в среду уже должен провести гостевой матч. Времени хватит только на перелет, одну тренировку в Киеве и одну в Париже. Теоретическую подготовку провести можно, а практическую - нет. Лишние риски могут привести к счету, который был в товарищеском матче осенью прошлого года.

Поэтому не стоит ждать от сборной Украины больших экспериментов. Она будет играть в свою привычную игру, как это было против Германии, Испании в Лиге наций, исходя из имеющихся кадровых возможностей.

Спрогнозируем стартовый состав на матч против Франции: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Сидорчук, Зинченко, Малиновский - Зубков, Яремчук, Марлос.

Матч Франция - Украина видбуться 24 марта в Париже. Начало матча в 21:45.
28 и 31 марта сборная Украины в Киеве будет принимать Финляндию и Казахстан. Оба матча пройдут на НСК "Олимпийский". Начало в 21:45.
Прямую путевку на Кубок мира-2022 получит только победитель группы. Команда, которая займет 2-е место будет играть стыковые матчи за право поехать в Катар, где пройдет финальная часть.

Автор: Сергей Тищенко
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Дата
23
марта

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