Чому Ребров стал злейшим врагом в ДНР

Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Наставник венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва не жалуют в ДНР.

Музей тренера в родной Горловке разграбили, а самого тренера публично осудили, рассказал основатель музея Сергей Анненков.

"Хотел вывезти из Горловки экспонаты музея. Но его тоже успели разграбить - хозяйничали люди от новой власти. Разрешили взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить.

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А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем снимали это на видеокамеру. Сказали, что Ребров - злейший враг "ДНР". Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансово помог им в "борьбе с бандеровцами".

Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе № 40 ", - рассказал Анненков в интервью изданию "Чемпион".

Сергей Ребров является уроженцем Горловки. Играл за "Шахтер", "Динамо". "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Рубин". С 2014 по 2017 годы возглавлял киевское "Динамо". Сезон работал в Саудовской Аравии с "Аль Ахли", с лета 2018-го года работает с "Ференцварошем".