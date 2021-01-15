Чому Ребров стал злейшим врагом в ДНР

 
Ексклюзивы
1/5
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 234
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
1 Просмотров: 513
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 603
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 648
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
2 Просмотров: 234
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 1530
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 387
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1125
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 414
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 459
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Реал" не смог выйти в финал cуперкубка Испании
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
"Аталанта" с Малиновским победила "Кальяри"
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
В Нидерландах забили один из красивейших голов сезона
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 1530
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 387
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1395
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5427
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 747
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 06:11

Чому Ребров стал злейшим врагом в ДНР

  Комментировать
Чому Ребров стал злейшим врагом в ДНР
Сергей Ребров возглавляет "Ференцварош" с лета 2018 года. Фото: ФК "Ференцварош".

Наставник венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва не жалуют в ДНР.

Музей тренера в родной Горловке разграбили, а самого тренера публично осудили, рассказал основатель музея Сергей Анненков.

"Хотел вывезти из Горловки экспонаты музея. Но его тоже успели разграбить - хозяйничали люди от новой власти. Разрешили взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ребров мечтает вернуться работать в Украине" - журналист

А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем снимали это на видеокамеру. Сказали, что Ребров - злейший враг "ДНР". Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансово помог им в "борьбе с бандеровцами".

Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе № 40 ", - рассказал Анненков в интервью изданию "Чемпион".

Сергей Ребров является уроженцем Горловки. Играл за "Шахтер", "Динамо". "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Фенербахче", "Рубин". С 2014 по 2017 годы возглавлял киевское "Динамо". Сезон работал в Саудовской Аравии с "Аль Ахли", с лета 2018-го года работает с "Ференцварошем".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чому Ребров стал злейшим врагом в ДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 25552
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 13231
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 10845
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 8226
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7722
Спорт
Когда Яремчук покинет "Гент"
Когда Яремчук покинет "Гент"
 Просмотров: 162
Игроки "Динамо" чуть ли не с открытым ртом слушают Луческу - Бойко
Игроки "Динамо" чуть ли не с открытым ртом слушают Луческу - Бойко Просмотров: 405
Украинцы финишировали 6-ми на этапе Кубка мира по биатлону
Украинцы финишировали 6-ми на этапе Кубка мира по биатлону Просмотров: 180
"Спортинг" не смог приобрести Яремчука
"Спортинг" не смог приобрести Яремчука Просмотров: 135
Руни завершил карьеру футболиста
Руни завершил карьеру футболиста Просмотров: 198
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
5
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
Голосов: 873
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть