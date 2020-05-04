"Чмо и оторван от реальности быдлан": Андронов резко наехал на Алиева

Алексей Андронов является давним болельщиком киевского "Динамо". Фото: Фейсбук Алексея Андронова.

Российский комментатор и журналист Алексей Андронов поделился собственным мнением о бывших звездах киевского "Динамо" Александре Алиеве и Артеме Милевском.

Если отношение к Милевскому в Андронова положительное, то Алиеву серьезно досталось от российского комментатора.

"Милевский - один из моих самых любимых футболистов. А Алиев - чмо, замеченное в домашнем насилии. Если его президент его же клуба называл "подонком" - это ко мне вопрос? Или когда он Ольге Смородской (экс-президент "Локомотива) ответил" Чего мне читать "Три мушкетера", что я, кино не смотрел? " - это тоже ко мне? Он - оторванный от реальности бидлан - вот и все", - написал Андронов в Телеграмм.

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Алексей Андронов много лет болеет за киевское "Динамо". Ранее был проводник комментатором российского футбола. Раньше Анднронов припомнил скандал с участием Алиева и нигерийца Юссуфа.