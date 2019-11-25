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понедельник, 25 ноября 2019 12:58

Чисоре повысили вдвое гонорар за бой против Усика

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Чисоре повысили вдвое гонорар за бой против Усика
Дерек Чисора дрался с Виталием Кличко

Британцу Дереку Чисоре удвоили предложение за бой против Украинской Александра Усика. Сообщает "Чемпион".

За выход в ринг против Александра Дерек будет иметь гарантированный гонорар в размере миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов). А также проценты от продажи телетрансляции мегафайта в Великобритании, где бой будет транслироваться в формате pay-per-view (платы и смотри).

По нашим прогнозам, в процентах по продаже трансляции Чисора заработает еще около миллиона фунтов. То есть, в итоге гонорар Дерека за бой составит около двух миллионов фунтов (2,6 миллиона долларов). Бой планируется провести в феврале 2020 году в 21-тысячной Manchester Arena. Эта локация хорошо знакома украинском - именно здесь Усик победил техническим нокаутом Тони Белью в ноябре прошлого года.

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Ранее сообщалось, что Чисоре предложили миллион за бой с Усиком.

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