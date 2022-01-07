Цимбал пришел 19-м в спринте на Кубке мира по биатлону

 
Ексклюзивы
1/5
Трембиты и пение, которое пробирает до мурашек – как в Криворовне исполняют уникальные гуцульские колядки: яркие фото
Трембиты и пение, которое пробирает до мурашек – как в Криворовне исполняют уникальные гуцульские колядки: яркие фото
Просмотров: 153
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
1 Просмотров: 1287
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 2529
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1062
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 513
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 5544
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 6867
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1296
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10917
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
5
5
10
4
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Зеленского застукали за пивом в пабе
Зеленского застукали за пивом в пабе
Гордон, Левочкин и &quot;слуга&quot; Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
Гордон, Левочкин и "слуга" Тищенко уселись в вип-ложе на футболе
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Видео
Все видео
"Милан" победил команду Моуриньо
"Милан" победил команду Моуриньо
Президент украинского клуба забил красивый гол
Президент украинского клуба забил красивый гол
"Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
"Дженоа" не проигрывает второй матч подряд. Шевченко смог отобрать очки у экс-команды Де Дзерби
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
Смог ли не пропустить? Лунин провел второй матч за "Реал"
Три миллиона просмотров. Английские любители сыграли невероятно жестокий матч
Три миллиона просмотров. Английские любители сыграли невероятно жестокий матч
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 3537
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3384
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3213
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 153
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
пятница, 07 января 2022 14:22

Цимбал пришел 19-м в спринте на Кубке мира по биатлону

  Комментировать
Цимбал пришел 19-м в спринте на Кубке мира по биатлону
Богдан Цимбал показал лучшее время среди Украины. Фото: Виатлон.com.ua.

В немецком Обергофе прошел пятый этап Кубка мира по биатлону.

В спринте Украину представили Артем Прима, Богдан Цимбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, пишет "Трибуна".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец показал худший результат в карьере на Кубке мира по биатлону

Лучшим среди украинцев стал Цимбал, финишировавший 19-м. Второе время среди украинцев показал Дудченко – 26-е место. Третий – Подручиный, пришедший к финишу 44-м.

В стрельбе он допустил один промах, отставание от лидера составило 1.04,8. Для Цимбала этот результат стал вторым лучшим в карьере.

Победу одержал Александр Логинов. На втором месте представитель Франции Эмильен Жаклен. Бронзовую награду выиграл норвежец Стурла Хольм Лагрейд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Цимбал пришел 19-м в спринте на Кубке мира по биатлону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Впервые люди пересекли Ла-Манш на воздушном шаре

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 42264
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 14796
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 Просмотров: 12195
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 10152
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 7146
Спорт
Экс-тренер сборной Украины объяснил, почему возглавил сельскую команду
Экс-тренер сборной Украины объяснил, почему возглавил сельскую команду Просмотров: 549
Форвард для Шевченко. "Дженоа" ведет переговоры с двумя нападающими
Форвард для Шевченко. "Дженоа" ведет переговоры с двумя нападающими Просмотров: 387
Джошуа рассказал, благодаря чему планирует побить Усика
Джошуа рассказал, благодаря чему планирует побить Усика Просмотров: 612
"Милан" победил команду Моуриньо
"Милан" победил команду Моуриньо
 Просмотров: 378
Шевченко прокомментировал ничью из "Сассуоло"
Шевченко прокомментировал ничью из "Сассуоло" Просмотров: 558
Больше всего комментируют
15
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
7
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
3
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
2
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 167
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть