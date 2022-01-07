Цимбал пришел 19-м в спринте на Кубке мира по биатлону

Богдан Цимбал показал лучшее время среди Украины. Фото: Виатлон.com.ua.

В немецком Обергофе прошел пятый этап Кубка мира по биатлону.

В спринте Украину представили Артем Прима, Богдан Цимбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, пишет "Трибуна".

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Лучшим среди украинцев стал Цимбал, финишировавший 19-м. Второе время среди украинцев показал Дудченко – 26-е место. Третий – Подручиный, пришедший к финишу 44-м.

В стрельбе он допустил один промах, отставание от лидера составило 1.04,8. Для Цимбала этот результат стал вторым лучшим в карьере.

Победу одержал Александр Логинов. На втором месте представитель Франции Эмильен Жаклен. Бронзовую награду выиграл норвежец Стурла Хольм Лагрейд.