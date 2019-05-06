"Черноморец" забил "Десне" три гола за пять минут

Арни Вильхамссон - первый легионер в УПЛ с Исландии

В матче 27 тура УПЛ лидер второй шестерки "Десна" принимала аутсайдера "Черноморец".

На первый взгляд казалось, что ничего интересного в этом матче не будет. Команда из Чернигова легко победит одесситов, которым очки даются крайне сложно. По ходу игры прогнозы только подтверждались - "Десна" за 4 минуты до конца игры побеждала своего соперника 2: 1. Но в один момент все перевернулось с ног на голову.

"Черноморец" смог не только сравнять счет в матче, но и выиграть с разницей в два гола. Настоящим героем матча стал исландский форвард одесситов Вильхамссон, который отметился дублем в этом матче - 2:4

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В следующем туре Украинской Премьер-лиги "Черноморец" проведет игру в Киеве, соперником станет "Арсенал-Киев". Вот вам и решающий матч в борьбе за выживание. А "Десна" в очередной раз сыграет дома против донецкого "Олимпика".