Через год Украина рискует потерять Лигу чемпионов

12 лет тому назад "Шахтер" выигрывал Кубок УЕФА. Фото: UEFA.com

Журналист Игорь Цыганик считает, что с сезона 2022 \ 2023 Украина скорее всего не будет прямой путевки в Лигу чемпионов. Сейчас сборная Украины находится на 12 строчке рейтинга, отставая от 11 Шотландии на 0,200 балла.

"Вы же понимаете, что мы практически точно теряем прямое место в Лиге чемпионов за сезон. Если летом у нас чемпион УПЛ еще попадает в группу сразу, то через сезон уже нет. Нам нужно, чтобы Шахтер "и "Динамо" выиграли сейчас, а "Рейнджерс" не набирал очки.

"То, что "Шахтер" может обыграть "Рому"- это реально." Динамо "обыгрывает "Вильярреал" - можем мечтать. Мы должны иметь прямое место в Лиге чемпионов. Такого не должно быть", - сказал Цыганик в своей авторской программе.

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В нынешнем сезоне больше всего баллов в еврокубках набрал донецкий "Шахтер" - 14. В "Динамо" -13,5, "Зари" - 4. "Колос" имеет 2 балла, а "Десна" - 0,5.