Через год Малиновский будет играть в Англии – агент

Руслан Малиновский третий сезон будет играть в Италии. Фото: Reuters

Израильский футбольный агент Деннис Лахтер, который в основном работает на российском рынке, рассказал, почему Руслан Малиновский лучше Алексея Миранчука, и, почему украинец так прогрессирует.

"Смотрим на того же Малиновского и Миранчука – дальше будем разговаривать? Где Малиновский играл в Европе? Откуда мальчик вышел, помните? Он не играл в локомотивах, его никто не облизывал, как эскимо, и не рассказывал, что ты у нас супер-пупер. Малина – пацан, который сделал себя сам, а у Миранчуков никогда не было реального сопротивления.

Почему Украина сильнее, чем Россия? Там нет таких зарплат, там политическая и экономическая ситуация такая, что для больших денег вынуждены уезжать. У нас не хотят уезжать. Малиновский – парень, который знает, чего хочет. Через год-два будет в более серьезном чемпионате, чем Италия, в топ-клубах Англии", — сказал он для Eurosport.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Игрок сборной Украины перейдет в "Эмполи"

Руслан Малиновский начинал свою карьеру в Житомире. Позже играл за "Севастополь" "Зарю", "Генк" и "Аталанту". В прошлом сезоне Руслан забил 9 мячей и стал лучшим ассистентом чемпионата Италии.