Цена на Зинченко застыла на одной отметке

Александр Зинченко остается самьм дорогим украинским футболистом

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продолжает уверенно удерживать статус самого дорогого украинского легионера в английской Премьер-Лиге.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил цены на футболистов, выступающих в английской Премьер-лиге. Согласно рейтингу, украинский легионер в составе Манчестер Сити Александр Зинченко вошел в топ-25 самых дорогих защитников АПЛ. Среди самых дорогих левых беков турнира, украинец занимает высокую пятую строчку. Об этом пишет football24



Топ-5 самых дорогих левых защитников АПЛ:

1. Эндрю Робертсон (Ливерпуль) - 80 млн евро.

2. Бен Чилвел (Лестер) - 50 млн евро.

3-4. Бенжамен Менди (Манчестер Сити) - 35 млн евро.

3-4. Люка Динь (Эвертон) - 35 млн евро.

5-6. Александр Зинченко (Манчестер Сити) - 30 млн евро.

5-6. Эмерсон (Челси) - 30 млн евро.

В начале осени Зинченко стоил те самые 30 миллионов.

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Алексанр Зинченко два месяца пропустил в чемпионате Англии из-за травмы колена и только сейчас восстановился. Он уже сыграл полный матч в Кубке.