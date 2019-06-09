Чемпионы мира поиграли Турции

Турция имеет 100% результат

Состоялась встреча лидеров группы Н отбора на Евро-2020. В городе Конья Турция принимала Францию ​​и победила - 2:0

"Трехцветные" в статусе действующих чемпионов мира имели преимущество во владении мячом (59:41), но не нанесли ни одного удара в створ ворот турок. Зато хозяева забили дважды с 6 попыток в створ. Об этом пишет УНН.



На 30 минуте головой отличился Айхан, а Ундер забил на 40-й - 2:0.

Это первая победа Турции. В предыдущих четырех матчах против Франции в Турции было четыре поражения.

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После трех туров турки имеют максимальные 9 очков. Французы набрали шесть.