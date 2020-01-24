Чемпионский бой украинского боксера отменили из-за коронавируса

Бой Виктора Постола перенесен на неопределенный срок из-за вспышки гриппа в Китае. Фото: из открытых источников

Украинский боксер Виктор Постол не проведет боя против Хосе Карлоса Рамиреса в Китае. Причиной стало распространение коронавируса.

Бой запланированный на 1 февраля на китайском острове Хайнань, будет перенесен, Дата и место боя Постол - Рамирес будут определены позже.

Украинский боксер Постол претендовал на завоевание чемпионских титулов по версиям WBC и WBO в полусреднем весе,сообщает "24 канал".

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Виктор Постол - украинский профессиональный боксер. Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC (2015-2016). Последний бой провел 27 апреля 2019 в Лас-Вегасе против француза Мохаммеда Минунома, который завершился уверенной победой украинца.