Чемпион мира не хочет драться с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Украинский боксер Александр Усик в ближайшее время не сможет провести бой против чемпиона мира по версии WBO Энтони Джошуа.

Британец планирует отказаться от чемпионского пояса WBO в случае победы над Тайсон Фьюри. Боксеры хотят провести 2 поединка подряд и не хотят, чтобы им мешали.

"Уже без вопросов: победитель 1-го боя Джошуа - Фьюри сделает титул WBO вакантным. Важно, чтобы 1-й бой был за все пояса. А потом будет бой-реванш без титула WBO.

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После этих двух боев победитель уже будет драться с Усиком или Джо Джойсом за WBO", - цитирует промоутера Эдди Хирн BoxingScene.

Победитель поединка Усик - Джойс будет обязательным претендентом на пояс WBO.

1-й поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится 2021 года. Дата 2-го поединка пока что даже не обсуждается.