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суббота, 05 мая 2018 20:11

Чем покоряют мир сексапильные украинские черлидерши
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Украинки из Red Foxes работают в разных странах на разных соревнованиях
Фото: red-foxes.ua
Украинки из Red Foxes работают в разных странах на разных соревнованиях
Украинки из Red Foxes работают в разных странах на разных соревнованиях
Украинки из Red Foxes работают в разных странах на разных соревнованиях
Украинки из Red Foxes работают в разных странах на разных соревнованиях

В прошлом месяце в столичном Дворце спорта закончился юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе IB. В ожесточенной борьбе состязались команды Италии, Румынии, Японии, Австрии, Венгрии и Украины. В решающей схватке сошлись сборные Украины (U-18) и Румынии (U-18), а победа 6:0 позволила нашей команде гарантировать себе повышение в классе на следующий год.

И если хоккей – это, как известно, игра настоящих мужчин, то атмосферу праздника создавала всемирно известная команда чирлидерш Red Foxes.

"В Киеве была создана специальная программа под музыкальное сопровождение хитов украинской рока. Для нас дебютный день соревнований стал настоящим испытанием, ведь 3 матча подряд, заполнять все паузы - это как марафон пробежать 170 перфомансов, 70 поддержек с весом самой легкой девочки команды 50 кг, и все это с безупречными улыбками", - заявила руководитель команды Елена Рожкова.

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Отметим, что география выступлений наших девушек широка. В прошлом году, например, в рамках баскетбольной Евролиги они танцевали на домашних матчах турецкой "Дарушшафаки". Так что, как видим, украинские черлидерши не ограничиваются только Украиной и только хоккеем. Почему они так востребованы? Посмотрите фотогалерею и, вряд ли еще останутся вопросы.

Gazeta.ua
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