"Челси" уволил Лэмпарда: стало известно, назначат ли Шевченко

Лэмпард провалил зимний отрезок чемпионата. Фото: REUTERS

Наставника "Челси" Фрэнк Лэмпарда отправили в отставку.

Клуб официально объявил об этом решении на своем сайте.

Несмотря на активную трансферную кампанию летом, команда находится только в середине турнирной таблицы АПЛ.

Следующим тренером "синих" будет Томас Тухель. "Челси" и немецкий специалист уже почти согласовали все детали контракта. Немецкого тренера в декабре уволили с ПСЖ. Находится без работы.

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Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси" летом 2019-го. В прошлом сезоне "аристократы" под его руководством финишировали 4-ми в итоговой таблице АПЛ. В этом сезоне команда находится только на 9-м месте.