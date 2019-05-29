"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

Арсенал посыпался во втором тайме

С первых минут матча инициативой завладел "Арсенал". Лондонцы больше атаковали и в одном из моментов Джака мощно ударил из-за пределов штрафной. Мяч, чиркнув по перекладине ворот, пролетел мимо.

Где-то после 25 минуты инициативу перехватил "Челси". Острый момент имел Оливье является Жиру. Он бил по диагонали в дальний угол, но Петр Чех парировал удар.

Во втором тайме "аристократы" не ослабили давление и это вылилось в забитые мячи. Сначала Жиру замкнул головой прострел с правого фланга и открыл счет в матче.

Впоследствии Педро Родригес побил Чеха ударом в противоположный угол - 2:0.

Затем пришло время Эдена Азара. Вначале арбитр назначил пенальти за нарушение на Жиру и Азар развел Чеха и мяч по разным углам.

А когда Ивоби сократил отставание и подал надежду на возрождение интриги, Эден ее убил, разыграв с Жиру изящную комбинацию - 4:1.

Голы:

1:0 – 49 Жиру, 2:0 – 60 Педро, 3:0 – 65, пенальти Азар, 3:1 – 69 Ивоби, 4:1 – 72 Азар.



Челси – Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Педро (Виллиан, 71), Канте, Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру.



Арсенал – Чех, Косьельни, Монреаль (Гендузи, 66), Колашинац, Папастатопулос, Торрейра (Ивоби, 67), Мэйтленд-Найлз, Джака, Озил (Уиллок, 77), Обамеянг, Ляказетт.



Предупреждения:

Педро (56), Кристенсен (68).

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