"Челси" повезло, что в соперника играл Зинченко. Он привез гол – агент Селюк

Селюк назвал Зинченко виновником поражения "Ман Сити" Фото: Динамо Киев

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко за матч с "Челси" (0:1) в финале ЛЧ.

"Зинченко, где твои четыре трофея? При всем уважении, но лучше бы играл Менди. "Челси" повезло, что за "Манчестер Сити" играл такой футболист, как Зинченко. Ему еще работать и работать.

Большая ошибка, что Гвардиола не поставил в состав Менди, это его погубило. В итоге он привез гол. Спасибо, Зинченко", – сказал Селюк.

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В марте Зинченко говорил, что его команде по силам завоевать 4 трофея за сезон. В итоге "горожане" выиграли АПЛ и Кубок английской лиги, проиграв "Челси" в полуфинале Кубка и в финале Лиги чемпионов.