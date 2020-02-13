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четверг, 13 февраля 2020 15:47

"Челси" объявил о подписании звезды "Аякса" за немалую сумму

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&quot;Челси&quot; объявил о подписании звезды &quot;Аякса&quot; за немалую сумму
Хаким Зиеш является одним из лидеров сборной Марокко. Фото: рейтер

"Челси" объявил о трансфере полузащитника "Аякса" Хакима Зиеша.

Футболист сборной Марокко присоединится к лондонцам 1 июля 2020 года. Сумма трансфера составит 40 млн евро. Еще 4 млн евро амстердамцы могут получить в виде бонусов, сообщает "Футбол 24".

Для лондонцев приобретение Зиеша стало первым после снятия трансферного бана конце прошлого года.

Зиеш перешел в "Аякс" летом 2016 года из "Твенте" за 11 млн евро. Вместе с "Аяксом" марокканец в прошлом сезоне выиграл чемпионат и кубок Нидерландов.

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В текущем сезоне Зиеш сыграл за амстердамцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов.

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  • 7) "Пари Сен-Жермен"
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