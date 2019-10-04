"Человек купил себе вентилятор и поставил возле унитаза" - Хацкевич раскритиковал украинского журналиста

Александр Хацкевич раскритиковал работу украинских журналистов. Фото: из открытых источников.

Бывший наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич высказал свое мнение о критике со стороны украинских спортивных журналистов.

Об этом пишет "Динамо от Шурика".

"Андрей Шахов, который позиционирует себя болельщиком с большим стажем, переживает за" Динамо ". Артем Франков. Они друзья, работают в одном футбольном издании. Но людей встречают по одежке. Я вижу этих людей, когда команда летит на международный матч: квалификация Лиги чемпионов или Лиги Европы. я их вижу только тогда. он болельщик, но он и журналист, он летит по работе. Затем я их вижу через 5:00 на пресс-конференции - в каком они состоянии. вижу, как они себя ведут. как вел себя тот же Франков в Швейцарии, в каком он был состоянии. Видел, который настроение у Шахова после нашего выигрыша, и настроение, если команда сыграла вничью или проиграла. Со стороны это очень сильно заметно.

После выигрышного матча не относится ни одного вопроса от этих журналистов. Если команда выигрывает, то в сторонке, с компьютером, бокалом пива, бутербродом. Команда проиграла - в первом ряду, тянет руку. Он высказывает свое мнение, я - свою. Сейчас это не запрещено, это лично мое мнение: человек купил себе, наверное, вентилятор и поставил возле унитаза. И он терпит, ждет, ему уже в туалет хочется, но нет повода, чтобы это г * вно пустить на вентилятор. И как только появляется повод: ничья, а если поражение - наконец - это г * вно летит во все стороны, "сказал Хацкевич в интервью программе" Вацко Live ".

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Александр Хацкевич работал с "Динамо" два сезона, но не смог выиграть ничего ни в Украине, ни пройти квалификацию в Лигу чемпионов. После матча квалификации Лиги чемпионов против "Брюгге" был освобожден от должности.