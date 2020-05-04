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"Целесообразно было бы выбрать два города и в них закончить УПЛ" - Палкин

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&quot;Целесообразно было бы выбрать два города и в них закончить УПЛ&quot; - Палкин
Сергей Палкин считает, что проще будет доиграть УПЛ в двух городах. Фото: ФК "Шахтер"

Генеральный директор "Шахтер" Сергей Палкин рассказал о возможности доиграть сезон УПЛ.

"Недавно получили документ на 50 страницах от Бундеслиги, каким образом нужно соблюдать протокол безопасности. К возобновлению сезона они должны находиться 7 дней в отеле на карантине. При перелетах в самолете сидеть на расстоянии. Борта должны быть достаточно велики.

Перевозить имеет два автобуса, чтобы соблюдать расстояние между футболистами. С экономической точки зрения украинским клубам сложно нести такие расходы, заказывать чартеры, по два автобуса. Целесообразнее было бы выбрать два города, вокруг которых сконцентрировано наибольшее количество команд, и закончить в этих городах.

Если это невозможно - мы можем ехать на автобусе. Говорил с представителями авиакомпаний. Они верят, что до конца мая есть вероятность, что позволят чартерные рейсы. Этот вопрос еще открыт. Более предметно мы к нему вернемся дней за 10 до начала чемпионата, если нам дадут такую ​​возможность ", - сказал Палкин в эфире программы "Великий футбол"

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Чемпионат Украины по футболу был приостановлен после 23 туров. По оптимистическому варианту турнир может восстановиться в начале июня. Командам осталось провести 9 туров.

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