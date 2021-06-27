Чехия сотворила первую сенсацию Евро

Матейс Де Лигт стал могильщиком своей сборной. Фото: Reuters

Сборная Чехии стала автором самой громкой сенсации Евро. В матче 1/8 финала она легко обыграла сборную Нидерландов - 2:0. Голы забили Томаш Голеш и Патрик Шик.

Могильщиком с воеи комады выступил защитник Нидерландов Матейс Де Лигт. В начале второго тайма он поскользнулся и упал. При этом, чтобы не дать Шику выйти один на один с Стекеленбургом, Де Лигт сыграл рукой Российский арбитр Карасев после просмотра повтора дал нарушителю красную карточку.

Почти сразу чехи пошли большими силами вперед и добились своего. После розыгрыша углового Томаш Голеш вогнал мяч в сетку ворот Нидерландов - 1:0. Голеш стал соавтором и второго мяча. Он выиграл силовую борьбу в Вейналдума и отдал удобный пас на Шика - 2:0.

Сборная Нидерландов казалась монстром только в Амстердаме. В далеко не нейтральном Будапеште голландцы мгновенно увяли, не показали привычной активности и взаимодействия. Звездные Вейналдум, Депай и Де Йонг ничего не могли противопоставить скромным чехам. Чехи связали их по рукам и ногам. И если бы это было в диковинку. Но такая странность повторяется постоянно, потому что статистика команд неутешительная для оранжевых - 6 побед Чехии против трех Нидерландов.

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Сборная Чехии вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Дании. В случае победы чехи смогут повторить свой успех 2004 года, когда они последний раз играли в полуфинале. Тогда Чехия уступила чемпиону - сборной Греции.