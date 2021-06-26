Чехия переиграла Нидерланды, проигрывая – 0:2

Барош стал главным героем матча. Фото: repre.fotbal.cz

Сегодня в матче 1/8 финала сойдутся сборные Ниделандив и Чехии. Интересную декабря эти команды провели в группе на чемпионате Европы 2004 года. Тогда голландцы выигрывали - 2: 0, но в итоге проиграли - 2: 3.

Нидерланды очень быстро забили дважды. Всеми забытый Боума на четвёртом минуте открыл счет, а на девятнадцатой Ван Нистелрой удвоил его после красивой комбинации.

Впрочем уже на двадцать третьей минуте двухметровый Колер сквитав один гол после паса Милана Бароша.

Нидерланды доминировали всю первую половину второго тайма. имели несколько моментов, чтобы забить третий мяч. Попадали в штангу. А потом Чехия перехватила иницативу. Милан Барош роскошным ударом сравнял счет на семьдесят первой минуте.

Игра катилась к дополнительному времени, но чехи решились на решающий штурм. На восемьдесят восьмой минуте перед воротами соперника оказался Барош. Вместо удара он откинул мяч свободному Шмицер и тот забил в пустые ворота - 2:3.

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На том первенстве обе команды дошли до полуфинала. Нидерланды уступили Португалии - 1:2, а Чехия - Греции - 0:1. Чемпионами тогда стали греки во главе с Отто Рехагелем.