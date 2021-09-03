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пятница, 03 сентября 2021 21:00

Чего ждать от сборной Украины в матче против Франции

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Чего ждать от сборной Украины в матче против Франции
Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАф

4 сентября сборная Украины сыграет в матче отбора к Кубку мира против Франции. Чего ожидать от команды Александра Петракова на НСК "Олимпийский"?

В психологическом плане украинцам будет проще играть с Францией, чем с Казахстаном. Не будем ответственности за результат. Поражение от действующих победителей Кубка мира не будет трагедией. В Нур-Султан команда Петракова ехала исключительно за победой. Давление за результат не дал возможности показать свой лучший футбол и спокойно победить.

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Петракову будет удобно играть против Франции в тактическом плане. В Казахстане нужно было атаковать, форсировать события на поле. Такой футбол никогда не был близок для Петракова. Против Франции можно сыграть в любимую игру вторым номером обороны. Тактика в три центральных защитника максимально для этого подходит.

Из-за перебора карточек не сыграет Александр Зинченко. Его должен заменить Тарас Степаненко, который составит пару опорников с Сергеем Сидорчуком.

Главные неудачники игры против Казахстана Андрей Пятов и Александр Караваев рискуют потерять свои места в составе. Вратарь "Шахтера" не спасает и откровенно сдал после потери места в стартовом составе клуба. Денис Бойко выглядит на вратарской позиции более надежно. Караваев тоже заслужил замену, но альтернативой ему может быть только одноклубник Александр Тимчик, не так много играет за "Динамо".

Зинченко пропустит матч из-за перебора карточек

Виталий Буяслський покинул сборную из-за травмы. Матч против Казахстана показал, что Руслану Малиновскому трудно играть на фланге, поэтому роль инсайдов займет Андрей Ярмоленко и Виктор Цыганков.

Возможны перестройки в защите. Против Карима Бензема может выйти кто-то из силовых защитников - Сергей Кривцов или Тарас Каачараба, а Виталий Миколенко или Николай Матвиенко сыграют на фланге.

Для национальной команды важно будет не пропустить в первом тайме, если будем раскрываться, то могут возникнуть большие проблемы. Французы должны остаться без пространства. Украинцам нужно избегать грубых индивидуальных ошибок, сыграть компактно и дисциплинированно.

Матч Украина - Франция состоится 4 сентября на НСК "Олимпийский. Начало игры в 21:45. Отчет о матче и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

В предыдущем матче Украина сыграла вничью с Казахстаном -2:2.

В турнирной таблице Украины занимает второе место в группе отставая от Франции на четыре очка.

Автор: Сергей Тищенко
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