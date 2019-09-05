Часть игроков "Динамо" недовольна работой Михайличенко

Футболисты "Динамо" не понимают требования Алексея Михайличенко

Футболисты "Динамо" недовольны игрой, которую строит в команде Алексей Михайличенко.

После матча с "Олимпиком" (1:1) состоялся разговор между игроками и тренерским штабом Динамо, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По его информации, часть игроков киевлян высказала претензии тренерскому штабу из-за непонимания требований со стороны наставника Алексея Михайличенко, ведь при работе Александра Хацкевича они были иными.

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На данный момент под руководством Михайличенко "Динамо" провело лишь два матча, оба раза сыграв вничью — с "Олимпиком" 1:1 и "Зарей" 2:2. Киевляне находятся на 5-м месте турнирной таблицы УПЛ. В следующей игре бело-синие 15 сентября сыграют с "Десной".