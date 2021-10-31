Cалах плакал после матча, который его его команда выиграла - 4:0

Форвард "Ливерпуля" 29-летний Мохаммед Салах пребывает в прекрасной форме. В 10 стартовых матчах Премьер-лиги он забил 10 голов. Уже сейчас египетского нападающего называют главным претендентом на "Золотой мяч". Рассказываем его историю.

В деревне Нагриг, откуда родом Мохамед Салах, есть школа имени Мохамеда Салаха, а скоро появится молодёжный центр имени Салаха. Нет, это не завышенное самомнение футболиста или его бизнес-план по раскрутке в Египте. Мэр деревушки Махер Шетия запредельно гордится самым известным жителем: "Мало того что Салах выделил нашу деревню на карте мира. Он также даёт деньги на благотворительность. В деревне он построил школу, которая стоит миллионы. Он пожертвовал деньги для больницы Базиун на вентиляционную комнату, препараты и машины скорой помощи".

Культ Салаха никого из деревенских не бесит. Журналисты китайского новостного агентства "Синьхуа" прилетали в Нагриг, чтобы походить по следам Салаха, и поняли, что для местных детей и родителей карьера Салаха – эталон. Его приводят в пример, из-за него в деревне подключают спортивные каналы, дети играют в майках с его фамилией. В восемь лет Салах играл дома в PlayStation за "Ливерпуль" с Хююпя, Каррагером и Джеррардом в составе. Спустя 17 лет – перенёсся в реальность и играет за настоящий "Ливерпуль".

Звездой Мохамед Салах стал как правый вингер, взрывающий свой фланг. Но место ближе к атаке главная египетская звезда вымолила… слезами. 10 лет назад многие египетские молодёжные команды, и "Аль-Мокавлун" Салаха в том числе, использовали ту же расстановку, что и сборная Египта, король Африки тех лет – 3-5-2. Салах в ней играл или левого латераля, покрывавшего фланг целиком, или левого центрального защитника.

В восемь лет Салах играл дома в PlayStation за "Ливерпуль" с Хююпя, Каррагером и Джеррардом в составе

"У нас был очень жёсткий и тяжёлый матч с прямым конкурентом, который мы выиграли 4:0, – вспоминает Саид Аль-Шешени, тренер Салаха в команде U16. – В раздевалке праздновали все, кроме Мо Салаха. Он плакал, потому что в таком важном матче не забил. Он изо всех сил пытался покрыть большое расстояние и убежать в атаку. Я понял, насколько сильно Салах хочет забивать". После матча Аль-Шешени присел к Салаху и сказал, что попробует использовать его скорость у чужих ворот. Получилось неплохо – в командах U16 и U17 Салах настрелял 35 мячей.

Аль-Шешени и ещё один тренер, Мохамед Радван, ввели отдельные тренировки для Салаха. Мохамед слишком долго держал мяч, он отскакивал от него, как от стенки, и эта проблема переехала с Салахом даже в швейцарский "Базель". Только к тому времени Мо успели немного "обтесать" – поставили технику и научили продуктивно бежать с мячом на скорости. "После успешного сезона я сидел с ним и капитаном команды, говорил ему, что настало время быть лидером и думать о том, чтобы играть в Европе", – рассказывал Радван, главный тренер основного состава "Аль-Мокавлун". Правда, следующий сезон из-за трагедии в Порт-Саиде был сорван: египетский чемпионат отменили, а Салаху осталось играть только за молодёжную сборную страны.

Сборная Египта готовилась к африканским играм, ездила по товарищеским матчам, и одной из остановок была база "Базеля" – швейцарцы позвали спарринг-партнёра после завоевания чемпионства. Египтяне выиграли 4:3, а Салах забил два мяча, выйдя на замену. Через несколько дней Салаха утащили в "Базель" и не продешевили: спустя три месяца Мохамед засверкал на Олимпиаде. После ударного выступления за сборную Египта за Салаха запросили бы больше.

Салах в форме сборной Египта. Фото: Reuters

В Базеле Мо Салах первым делом нашёл египетских друзей в городе, потом пережил самое большое потрясение в карьере: загубил выход один на один в квалификации Лиги чемпионов с "Мёльде", а потом жалел об этом в момент пенальти в ворота "Базеля". Тогда Ян Зоммер отбил мяч и пустил швейцарцев в следующий раунд квалификации, но там "Базель" проиграл румынскому "Клужу", и Салах начал жалеть о своём выборе. Египетским журналистам он говорил, что выбрал "Базель" только ради Лиги чемпионов.

Но пришлось пахать в швейцарском чемпионате. Салах выдал мощный сезон – забил 10 мячей, сделал 11 голевых передач, очень неожиданно выиграл с "Базелем" титул (чемпионство "Базеля" вообще невероятно редкая штука) и получил приз лучшему молодому игроку Швейцарии. На гала-вечере Мохамед поцеловал в щёку девушку, вручавшую приз, а на следующий день изумлённо читал египетские газеты: там Салаха рисовали аморальным ненавистником традиционных ценностей. Салах только удивлялся реакции: "Где бы я ни был в Швейцарии, мне аплодируют, пока египетские фанаты ненавидят меня".

Мусульманские и политические ценности бьют и по самому Салаху. В 2012-м "Базелю" выпало играть в квалификации Лиги чемпионов с израильским "Маккаби", и Салах, движимый конфликтом Израиля и Палестины, сказал, что отказывается пожимать руки игрокам "Маккаби". Изначально вообще думал отказаться от выхода на поле, но после серии публикаций в египетских СМИ передумал. Обещание Салах сдержал – во время предматчевого рукопожатия он присел завязывать шнурки, а после стыков и падений вместо рук соперников поднимался за предплечье. "Базель" выиграл, и Салах выдал:

"Сионистский флаг не должен запятнать Лигу чемпионов".

В Базеле Салах нашёл мечеть, постоянно ходил туда молиться, а при 35-градусной жаре отказывался пить во время перерыва на водопой – говорил, что из-за Рамадана. Питание в клубной столовой тоже выстроил по своей вере.

На свою свадьбу Салах пригласил весь Нагриг, а дочку назвал Маккой. Изначально Мохамед хотел назвать её в честь Мекки – города, куда хотел совершить паломничество, – а потом подумал, что имя девочки будет созвучно с названием сети казино "Мекка Бинго". И решил изменить написание имени дочери. О том, что название города из-за казино не поменяют, Салах вряд ли думал.

Он не пьет и не курит, уважает пост, но при этом без ума от кушари, блюда с рисом, макаронами, чечевицей, нутом, чесноком и острым томатным соусом. Всякий раз, когда его друзья привозят ему эту еду из Египта, он набрасывается на нее еще в машине и съедает все, не снимая с головы капюшона, чтобы не быть случайно узнанным

Единственное место, где у Мохамеда Салаха не получилось, – "Челси". Вряд ли это из-за того, что владельцем клуба был Роман Абрамович с ненавистными религиозными взглядами. Сам Салах говорил, что приезжал в "Челси" ребёнком, а Жозе Моуринью не двигал египтянина ко взрослению. Мо стал самым быстрым игроком АПЛ по средней скорости в первом же сезоне (за 20 км/ч), но играл мало, шансами пользовался редко. В стиле Моуринью Салаху не хватало оборонительной грамотности – кстати, за её нехватку Салаха отчитывал и Клопп, – а также банальной физики. "Он даже на футболиста не был похож!" – смеётся Фил Томпсон, бывший защитник "Ливерпуля".

Салах продержался в Лондоне всего год, а потом в "Челси" внезапно решили, что Хуан Куадрадо с теми же проблемами качественно усилит команду. Салаха скинули во Флоренцию, где всё сразу пошло как по маслу. Мохамед стал забивать в каждом втором матче, положил дубль "Ювентусу", а после голов молился и указывал на номер 74 – количество погибших на стадионе в Порт-Саиде. К началу февраля во Флоренции уже придумали песню в честь Салаха, к концу зимы – Salah Pizza в одной из пиццерий. В пиццу Салаха добавляли моцареллу, пармезан, сыр из молока буйвола и белые грибы. Летом 2015-го Салах отказался играть за "Фиорентину" после ухода тренера, Винченцо Монтеллы, свинтил в Рим, заиграл у Лучано Спаллетти, а флорентийскую пиццу переименовали в честь Паулу Соузы.

Спустя два года разрыва на фланге "Ромы" Салах перешёл в "Ливерпуль" и снова попал в свою стихию. У красных много проблем, но быстрые атаки с дикой скоростью стали визитной карточкой "Ливерпуля". Когда Мохамеду Салаху дают пространство, он беспощаден. К декабрю Салах забил уже 17 мячей, хотя после Луиса Суареса никто из мерсисайдцев не забивал и 15. "Он умён, и никто не может его поймать", – говорит о Салахе Садио Мане, помощник Мо по убойной атаке "Ливерпуля".

В Ливерпуле Салах нашел свою команду. Фото: Reuters

"Так кто же такой этот парнишка из деревни Нагриг? Он улыбается. От уха до уха. Указывает пальцами на небо перед тем, как упасть на колени на газон, чтобы поблагодарить Аллаха за каждый свой гол. Он религиозен, он хороший мусульманин. Он не пьет и не курит, уважает пост, но при этом без ума от кушари, блюда с рисом, макаронами, чечевицей, нутом, чесноком и острым томатным соусом. Всякий раз, когда его друзья привозят ему эту еду из Египта, он набрасывается на нее еще в машине и съедает все, не снимая с головы капюшона, чтобы не быть случайно узнанным. Он немногословен. Довольно стеснителен и скромен. Он умеренно пользуется социальными сетями и редко дает интервью. Его комментарии никогда не затрагивают взрывоопасных тем. Вдали от футбольного стадиона он ведет обычную жизнь вместе с Меккой, Маги и своей семьей, подальше от яркого света софитов и медийного шума, заполняющего лощеный мир футбола. У него нет никаких татуировок, он не красит и не высветляет волосы и не носит ирокез. Он щедр: выделяет деньги и время на благотворительность, компенсируя людям недостаток заботы от египетского государства. Всего дважды он занимал определённую политическую позицию, когда отказался пожимать руки игрокам "Маккаби Тель-Авив" и когда выбрал 74-й номер в качестве игрового, чтобы почтить память жертв беспорядков в Порт-Саиде".

В общем можно сказать, что Мохамед Салах — тихий, скромный парень, идущий по стезе добродетели. Он не совершает революцию в мире и не делает громких заявлений. Однако за короткое, очень короткое время он стал положительным примером для подражания в мировом масштабе.

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В этом году на "Золотой мяч" претендуют Француз Карим Бензема, поляк Роберт Левандовский, египтянин Мохаммед Салах и аргентинец Лионель Месси. Именно Месси выигрывал награду больше всего – 6 раз.