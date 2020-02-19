Бывший звездный регбист сгорел в машине вместе с детьми

Бакстер мог ранить себя ножом

Бывшая звезда Национальной регбийной лиги (NRL) - крупнейшего клубного чемпионата по регби в Австралии и Новой Зеландии - Роуэн Бакстер и трое его несовершеннолетних детей погибли в результате пожара в автомобиле в Брисбене (Австралия).

По словам свидетелей, из горящей машины успела выбежать женщина с криками: "Он облил меня бензином". Этой женщиной была Ханна Бакстер, жена Роуэна и мать их детей. По информации СМИ, она с ожогами сейчас находится в критическом состоянии в одной из больниц города. Роуэн и трое детей (все в возрасте до 10 лет) погибли в автомобиле. Об этом сообщает footballua.tv

В некоторых источниках утверждается, что Бакстер также ранил себя ножом на месте происшествия.

Роуэн работал в фитнес-центре Integr8 вместе с женой Ханной. Известно, что Роуэн и Ханна боролись за право опеки над детьми. В январе в полицейский участок Брисбена поступал звонок по случаю домашнего насилия в семье.

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Полиция пока не выяснила, из-за чего произошел пожар - было ли это убийство с самоубийством или несчастный случай.