Бывший звездный игрок "Шахтера" может перейти в "Фиорентину"

Фред не смог пробиться в основной состав "МЮ" ни при Моуриньо, ни за Сульшера

"Фиорентина" заинтересовалась бывшим хавбеком "Шахтера" Фредом, который не смог себя проявить в "Манчестер Юнайтед".

Манкунианцы стремятся избавиться бразильского полузащитника Фреда. По информации "Calciomercato", игрок может продолжить карьеру в Италии.

Сейчас новые боссы "фиалок" изучают возможность подписания футболиста. Более того, речь идет о выкупе. "Манчестер Юнайтед" хочет получить не менее 30 млн евро.

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Фред перебрался на "Олд Траффорд" год назад из донецкого "Шахтера" за 57 млн евро, но сыграл в новой команде только в 17 матчах.