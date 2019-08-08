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четверг, 08 августа 2019 08:41

Бывший звездный игрок "Динамо" заинтересовал румынский гранд

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Бывший звездный игрок &quot;Динамо&quot; заинтересовал румынский гранд
Хачериди находится в поиске новой команды

Экс-защитник "Динамо" и ПАОКа Евгений Хачериди может перебраться в чемпионат Румынии.

Бухарестский "Стяуа" может усилить свою защитную звено Евгением Хачериди, сообщает румынский журналист Эммануэль Роша.

"Услуги Евгения Хачериди предложили" Стяуа ". Президент клуба примет решение в течение ближайших двух дней", - написал Роша в twitter.

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Летом прошлого года Хачериди перешел в ПАОК, однако провел в Греции лишь один сезон, сыграв 11 матчей. Недавно защитник стал свободным агентом.

https://football24.ua
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08
августа

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