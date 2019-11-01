Бывший вратарь "Динамо" фантастическим сейвом спас свою команду

Максим Коваль уже второй сезон выступает в Саудовской Аравии. Фото: ФК "Оденсе"

Украинский голкипер Максим Коваль стал героем одного из игровых эпизодов матча чемпионата Саудовской Аравии.

В отчетном матче "Аль-Фатех" Коваля сыграл в феерическую ничью против лидера тамошнего чемпионата Аль-Хиляль - 3: 3, сообщает "Футбол 24"

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В одном из эпизодов Максим продемонстрировал все свое мастерство, сумев отбить мяч после удара головой с близкого расстояния.

Эта ничья позволила "Аль-Фатех" набрать 5 зачетных пунктов. Команда украинского голкипера после девяти туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Максим Коваль перешел в "Динамо" из "Металлурга" Запорожье в 2010 году. Провел в Киеве 5 сезонов с перерывами. Играл в аренде за "Оденсе", "Говерлу", "Депортиво". С 2018 года выступает в Саудовской Аравии.