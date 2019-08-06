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вторник, 06 августа 2019 14:00

Бывший украинский футбольный арбитр поддержал аннексию Крыма

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Бывший украинский футбольный арбитр поддержал аннексию Крыма
Анатолий Жабченко находится в базе "Миротворца" за неправильное пересечение украинской границы

Экс-арбитр УПЛ Анатолий Жабченко дал интервью, в котором рассказал о мотивах, которые вынудили его покинуть Украину. В 2017-м рефери попал в базу сайта "Миротворец" за нарушение правил пересечения границы, и это стало отправной точкой его возвращения в Крым.

Жабченко заявил, что его Украина закончилась в 2014-м, и сейчас он выражает мнение жителей всего Крыма, который в том же году был аннексирован Россией.

"Я ничего плохого не могу и не хочу говорить про Украину. Эта страна дала мне очень многое – и как футболисту, и как арбитру. Только моя Украина закончилась в 2014-м. Думаю, я сейчас выражаю мнение очень многих крымчан. Дальнейшие события показали, что это уже не наша Украина. ФФУ предложила мне сделку. Мы по обоюдному согласию расторгли контракт", - цитирует Жабченко Championat.com.

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Анатолий Жабченко родился в Крыму и обслуживал матчи УПЛ в 2010-2017-х, при этом с 2014-го у арбитра был российский паспорт.

https://sportarena.com
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