Бывший украинский арбитр будет обслуживать матчи чемпионата России

Анатолий Жабченко будет в следующем сезоне работать в РПЛ

Бывший украинский арбитр Анатолий Жабченко будет обслуживать матчи российской Премьер-лиги в следующем сезоне, сообщает "sport-express.ru".

По информации источника, Жабченко вошел в список судей, которые допущены к работе в РПЛ, а сегодня такой список был временно утвержден исполнительным комитетом РФС – до следующего заседания исполкома.

Анатолий Жабченко родился в Крыму и обслуживал матчи УПЛ с 2010 по 2017 год.

В 2017 году был внесен в базу сайта "Миротворец" как человек, незаконно пересекавший государственную границу Украины. В этом же году вернулся в Крым, где обслуживал матчи местного чемпионата.

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Также в чемпионате Крыма работает еще один скандальный бывший украинский арбитр — Юрий Вакс, который был признан лучшим судьей прошлого первенства.