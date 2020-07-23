Бывший тренер "Спартака" может возглавить "Динамо"

Рауль Рианчо течение 5 месяцев работал в "Спартаке". Фото: ФК "Спартак".

Испанский специалист 60-летний Рауль Рианчо может возглавить киевское "Динамо".

Агент тренера Шандор Варга в ближайшее время будет контактировать с руководителями киевского клуба, сообщает "Спортарена".

Сейчас Рауль находится без работы. Последним его клубом был московский "Спартак", который он покинул в конце 2018-го. Сначала испанец был помощником главного тренера Массимо Карреры, а затем исполнял обязанности главного тренера.

В Украине Рианчко работал ассистентом Сергея Реброва в киевском "Динамо" в течение 2 сезонов. Также испанец 2 года помогал Андрею Шевченко в сборной Украины.

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После завершения сезона 2019/20 Игорь Суркис уволил тренерский штаб Алексея Михайличенко. Новый тренер "Динамо" должен быть объявлен до 30 июля.