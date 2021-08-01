Бывший тренер "Шахтера" собрался в США

Пауло Фонсека три года тренировал "Шахтер".Фото: Reuters

Бывший главный тренер "Ромы" и донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека может продолжить карьеру в США.

В услугах специалиста заинтересован клуб МЛС"Атланта Юнайтед". Руководство клуба ведёт переговоры с Фонсекой, которые находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщает The Athletic

Фонсека попрощался с "Ромой" по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из "Тоттенхэма". Ранее СМИ связывали Паулу Фонсеку с московским "Спартаком" и донецким "Шахтёром", во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.

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Под руководством Фонсеки "Рома" в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021. "Шахтер" занял второе место в чемпионате Украины.