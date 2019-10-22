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вторник, 22 октября 2019 12:59

Бывший спонсор Свитолиной рассказал, сколько денег вложил в теннисистку

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Бывший спонсор Свитолиной рассказал, сколько денег вложил в теннисистку
Юрий Сапронов и Элина Свитолина. Фото: из открытых источников.

Бывший спонсор Элина Свитолина Юрий Сапронов рассказал сколько вложил в теннисистку и как складываются отношения с первой ракеткой Украины.

Об этом пишет "Трибуна".

"Мы друзья. Сейчас Элине 25. В 13 лет мы перевезли ее из Одессы в Харьков и начали работать. Контракт был на 7 лет. Когда до конца нашего соглашения оставалось 2 года, мы продолжили его еще на 5 лет. Наш контракт закончился 1,5 года назад. Смысл его продолжать?

Наверное, основные деньги были вложены с 13 до 17 лет. Точно не помню, но где-то 400-500 тысяч долларов за 4 года. Это немного. У Элины очень умные и заботливые родители, которые экономили мои деньги", - рассказал Сапронов.

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На своем последнем турнире WTA Premier в Москве Свитолина вылетела после первого же матча, проиграв россиянке Веронике Кудерметовой во втором круге соревнования. Сейчас украинка готовится к Итоговому турниру в Шэньчжэне, где будет отстаивать выигранный в прошлом году титул. Соревнование пройдет с 27 октября по 3 ноября.

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