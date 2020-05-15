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пятница, 15 мая 2020 18:11

Бывший руководитель "Зари" перебрался жить в Россию

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Бывший руководитель &quot;Зари&quot; перебрался жить в Россию
Сергей Рафаилов более 10 лет был спортивным руководителем "Зари". Фото: ФК "Заря"

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов перебрался жить в российский "Краснодар".

После отставки в "Заре" Рафаилов решил переехать в Россию. Об этом рассказал руководитель телеканалов "Футбол" Александр "Денисов.

"Рафаилов навыдумывал что-то, какие обиды у него. Я думаю, что недооценена человек в какой-то степени. Не хватало ему внимания как менеджеру, он проделал большую работу.

Все-таки "Заря" - клуб, который никогда не стучал в призеры чемпионата до последнего времени. "Зари" не было в пуле команд, которые боролись за чемпионство в лучшие времена. Там кто угодно подходил периодами - "Черноморец", "Карпаты", но "Заря" была на задних позициях.

За это время, несмотря на то, что клуб переехал, попал в сложности бытовые, человек сделал большую работу. Где его недооценили, кто-то - руководство или болельщики, или пресса. Некоторое вот негатив.

В Юрия Вернидуба то же самое. У них обоих есть ощущение какой-то недооцененности. Вернидуб уже из Беларуси снова кого-то критикует, ругает. Рафаилом теперь в Краснодаре живет, оттуда что-то там с Поворознюком (президент "Ингульца").

Они оба продолжают ссориться с кем-то. Если разбирать, то просто где-то недооценили их работу", - сказал Денисов в эфире ютуб-программы "Бомбардир".

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Сергей Рафаилов был более 10 лет спортивным директором "Зари", фактически отвечал за функционирование клуба. В конце марта 2020 он покинул свой пост.

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